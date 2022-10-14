「阿B」鍾鎮濤和台灣老婆范姜素貞2014年在峇里島補辦婚宴，兩人生有兩女鍾懿、鍾幗，今年暑假全家人才替鍾懿慶祝18歲生日，昨(13日)范姜素貞透露陪鍾懿到英國念書，坦言18年前生下孩子後最不敢想像的就是今天，要把女兒一個人放在異鄉，「我幾乎哭暈在機上」。

鍾鎮濤1997年和章小蕙結束9年婚姻，5年後更向法院申請破產，2006年屆滿，而在他辛苦的這幾年遇上了台灣女友范姜素貞，對方不僅對他不離不棄，更替他開源節流打理經濟問題，才讓鍾鎮濤如今擺脫破產陰影，翻身成功，全家人在上海定居，坐擁歐式豪宅。

范姜素貞送女兒鍾懿去國外念書，心中滿是不捨。（圖／翻攝自fan_fan_fanchiang IG）

今年8月，范姜素貞發文祝寶貝女兒鍾懿生日快樂，寫下：「花一般的年齡，夢一樣的歲月，好好把握珍惜，給自己創造一個超級的青春，祝My Baby Blythe，18歲生日快樂」。鍾鎮濤更說：「轉眼18歲了，現在踏入人生的另一階段，在國外沒有爸媽在身邊，要好好照顧自己，乖乖小鐘懿，爸爸的最大心願，就是看著你健康快樂的成長，掛念，生日快樂！」暗示女兒即將出國念書。

范姜素貞先前透露女兒在英國申請上了4所大學，分別是King’s College London、University of London、University of Manchester及London Film Academy，要研讀電影相關科系，昨她曬出送女兒到當地念書照片，痛苦表示：「從她出生後，最不敢想像的就是今天………放下她自已在異鄉，幾個月前已經跟自已綵排今天的情景但………我幾乎哭昏在機上」，有人問她：「為什麼不回祖國升學？」她則表示：「回去念碩士」。