民進黨新北市長參選人林佳龍近日批新北市長侯友宜放縱市府的局處首長發新聞稿對他進行攻擊，用字辛辣更勝侯友宜競選辦公室，而侯友宜則表示，面對政治有扭曲誤解，就應該說清楚，表態支持局處首長發新聞稿的行為；對此林佳龍今(14)日則再批，政治可以很低俗也可以很高貴，侯市長口口聲聲講一套，「但事實上做的就是另外一套」。

林佳龍表示，如果是討論政策，我們歡迎，但用這種情緒性攻擊語言，真的違反行政中立，比競選辦公室還要更嗆辣，侯市長如果可以容忍甚至鼓勵，這是很嚴重的問題。

他說，新北捷運局的官網每天一罵，一個月以來天天罵自己，「這樣子對嗎？為什麼不提出要怎麼做？」，提出溪北捷運，他們就可以用這樣辱罵的文字，新北的基隆捷運跟汐東線，以及林口交流道、淡北道路，侯市長都感謝過我，「怎麼我做過交通部長，我對新北的交通規劃會被他罵那麼不堪呢？」

林佳龍指出，他覺得政治可以很低俗也可以很高貴，侯市長口口聲聲講一套，但事實上做的就是另外一套，「這就是在鼓勵」，自己的參選就是形成跟侯友宜的對比，大家一起檢驗、進行公共政策的討論，不要用否定、謾罵的方式，也不要迴避去轉移焦點，「65歲以上老人補助裝假牙，侯是否贊成？，我提出青年成家基金每對十萬元補助，侯是否贊成？，我提出都更一坪換一坪，你敢講嗎？你這4年來做了多少？」。

他說，自己4年前在台中市長任內，所啟動的都更案是全國第一，但4年來是新的鬆綁的都更條例，新北市確實做不到百分之一，「那你自己謾罵我有什麼用，新北還是沒有辦法大翻新」，都更還是看不到很顯著的成績，歡迎大家做公共政策的討論，但不要去做競選的打手，這已普遍引起網路跟年輕人的公憤，侯市長還縱容甚至鼓勵。

林佳龍也再提侯家軍的公車廣告事件；他說，公車是公共運輸，旁邊上下車都可以看到，那侯可以講說尊重創意，就代表這個人的價值觀有問題，侯的核心價值不把民主當作政策討論、辯論，「而是訴諸一切就是聽我的，由下面的人去做攻擊，再公開的去鼓勵他們」，這是很錯誤的示範。