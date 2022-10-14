隨著純網銀陸續在台開業取得執照，加上數位帳戶的利率大多都比傳統帳戶高，讓民眾紛紛將存款改存數位帳戶裡，只是把錢存在網銀裡安全嗎？在PTT Bank_Service版上就有網友擔憂萬一銀行倒了，錢拿不回來怎麼辦？

存款保險最多只賠3百萬？

原PO提到聽說現在純網銀都是賠錢經營，但通常銀行都有參加存款保險，保額是3百萬，也就是說如果銀行真的倒了，最多可賠用戶3百萬，那照這邏輯，假如在該銀行存5百萬進去，是不是代表我只能拿到3百萬？對此，原PO很好奇存款大於3百萬的人，是不是都會把錢分到不同銀行存放？

不少鄉民認為在台灣其實不用擔心銀行倒閉：「擠兌會有連鎖效應，不是只有一家銀行倒了那麼簡單」、「台灣的銀行很難倒，因為資產投資保守」、「台灣的銀行，你不用擔心這問題」、「政府讓你存銀行的錢領不出來，台幣也差不多了」。

也提到若真擔心，存官銀或分散存也都是辦法：「怕的話可以分開放」、「找官銀就好」、「擔心這種事，你該買美元，不是分散存款」、「有在注重風險配置的不會身家都台幣資產」、「不會有這種問題，因為這300萬台幣單純放在銀行太虧了」、「怕就只存中信、富邦、國泰、兆豐、合庫、一銀」、「你可以找大到不能倒銀行存」。

什麼是存款保險？保障存款人權益的保險制度

至於什麼是存款保險？據《中央存款保險公司》說明，政府為了保障存款人權益、維護信用秩序、促進金融機構健全發展，請財政部會同中央銀行共同出資設立存保公司，專責辦理存款保險。

目前存款保險最高保額為新臺幣300萬元，不過針對停業要保機構，如有嚴重危及信用秩序及金融安定之虞者（系統性危機），存保公司理賠時，對存款人之保障得不以最高保額為限。

純網銀的最高活存利率 仍有金額限制

現在台灣3家純網銀，在《DailyView網路溫度計》數位帳戶網路口碑排行榜上分別位居第1名、第2名、第9名，而台幣活存利率上，分別將來銀行（3.2%）、LINE Bank（2%）、樂天銀行（3%），只不過都各自有金額限制或其他條件，才有辦法享有最高利率，建議民眾要詳細閱讀各家銀行規定。