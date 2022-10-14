專家指出，由於英國不是以實際商品和服務和生產做為本身經濟基礎，而是以借貸跟膨脹資本來維持的所謂的「殭屍經濟」（Zombie Economy），目前的國際動盪正在導致這樣的經濟系統正在迅速崩潰，英國首相特拉斯（Liz Truss）試圖力挽狂瀾但卻遭致批評，專家認為改革必須堅持下去。

Just so you know; "If Truss is destroyed, the alternative won’t even be social democracy: it will be Labour, the hard Left, the full gamut of punitive taxation, including of wealth & housing, & even more spending, culminating rapidly in economic oblivion." https://t.co/dKcKl8Bycb — Tim Bale (@ProfTimBale) October 13, 2022

據英國《每日電訊報》（Telegraph）12日報導，專家希斯（Allister Heath）指出英國的經濟活動依賴於資產價值的增加和債務推動的虛假增長。他說，新政府的使命是重建這個國家並建立它來生產更多真正的商品和服務，而政府當局應改革稅收制度和監管。

希思表示，目前英國的「殭屍」太多了，盡是負債累累的公司、房地產主人和投資者，他們的生活方式只能在1%或2%的低貸款利率下才能維持，以及希望始終可以獲得廉價車貸的購車族（舉例）。

如果新政府未能走上改革道路，英國未來將面臨一連串懲罰性稅收、額外的富人稅和支出急劇增加等問題。他強調，最後的高潮將會是國家惡性經濟體系的崩潰。

而經濟學者穆蘭（Phill Mullan）也表示，英國政府推出的預算引發了經濟危機，並「將英國經濟的潛在脆弱性暴露在了檯面上。」

他寫道：「經濟動盪總是會在某個時候、某個地方爆發，尤其是在世界各國央行開始將貨幣政策從寬鬆轉向緊縮之後。」「十多年來，各國央行已經轉向超寬鬆的貨幣政策——從大量的量化寬鬆政策到將利率保持在接近於零的水平——以支撐其陷入困境的經濟。」「這催生了許多資產泡沫，並鼓勵公共和私營部門承擔更多債務。直到本週為止，這一連串的債務勉強維持著一個殭屍經濟，一個既依賴債務又受其影響的經濟。

「如果沒有某種形式的動盪，無論大小，這種情況會無限期地持續下去。（現在有動盪了）」