從《大學生了沒》出道的Lulu（黃路梓茵），因為模仿陶晶瑩一夕爆紅，不僅拿下多項電視節目主持棒，更多次入圍金鐘獎獎項，在《DailyVIew網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行榜位居第36名。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2022/07/15~2022/10/12）

▲Lulu黃路梓茵位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑排行榜第36名。

近日被譽為「台大泰拳女神」的Sabrina（吳怡德）卻在節目上爆料《大學生了沒》有一位雙面人班底，眾人根據線索紛紛猜測話中之人便是現今當紅的主持人Lulu，甚至有網友挖出兩人認識畫面，在《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統近一個月「Lulu黃路梓茵」聲量趨勢也可見10月9日網路聲量因此飆升至2,354筆，對此Sabrina也向對方道歉了。

《大學生了沒》藏雙面人？Sabrina爆是知名女藝人：在節目有地位

Sabrina在綜藝節目《小姐不熙娣》中表示自己原先是《大學生了沒》班底，後來沒有去錄影是因為不喜歡其中一位知名女藝人，她透露對方蠻早就成為固定班底，在該節目有一定地位，「她很常會在外面休息的區域，跟大家聊天然後罵別人、罵其他還沒來的班底，被她罵的班底就來，她就跟他超級麻吉，然後跟他一起繼續錄影」，等到對方離開後，該名班底就繼續狂罵對方，「那樣的環境對我來說真的太複雜了」。

Lulu不忍了！怒發文澄清「未遇過Sabrina」：謠言止於智者

該段影片播出後就讓許多網友臆測Sabrina口中的雙面人疑似為Lulu，讓Lulu忍無可忍跳出來澄清，除了感謝網友對於看到「大學生了沒」、「很紅」等關鍵字聯想到自己，Lulu也鄭重發出聲明，「我在2013年就已經從《大學生了沒》中畢業，也未遇過在S姐節目中分享故事的這位網紅，我覺得要製造節目效果可以理解，但若要營造這種聳動的故事來博眼球，就要有把它全部講完的勇氣，不然話說一半如鯁在喉，也使人無端捲入紛爭，在三人成虎的年代裡這讓人感到非常莫名且不舒服」，最後Lulu也說到，「謠言止於智者、公道自在人心，願閲聽大眾心中都有一顆明辨是非的心」。

網友貼《大學生了沒》影片打臉！Lulu痛斥：我要扛黑鍋到什麼時候

不過卻有網友留言打臉Lulu，指出Sabrina正是2013年4月3日節目中Lulu去東吳大學挖掘的正妹，還曾同台上過節目，Lulu也在底下回應，「煩請這些悠閒的網友們適可而止，謝謝你們的指教。九年前搭話的人要怎麼記？後來她也來過大熱門呀怎麼不貼上來呢？重點根本不在此，輕（清）者縱使自清，被這樣用帶風向的方式做報導，對方道歉、S姐道歉、製作單位道歉一百次都沒有用了～我到底要扛這黑鍋到什麼時候呢？」

事後不僅許多《大學生了沒》班底與藝人紛紛留言力挺Lulu，就連Lulu的師父黃子佼也留言表示，「這世界早已經太不平靜，聽故事的、講故事的、傳播故事的、誤解故事的，一但風吹草動，只會讓娛樂事件變成新聞事件，並且更遠離真實，而這些食材也成為某些人借題發揮的佳餚了」。

小S、Sabrina道歉了！她透露：我整段話不是要影射誰

據《ETtoday星光雲》報導，小S已透過經紀人向Lulu致歉，「我跟她說造成她困擾很抱歉」，表示節目中所指對象並非Lulu，Sabrina則在IG限時動態中道歉，「抱歉造成之前上過節目的同仁困擾，節目內容中講述的是本人部分的個人真實工作經驗，並沒有想要引起大家的不愉快，造成這樣的局面，我很抱歉也請切勿捕風捉影，未來不會再回應此次事件，謝謝」，隨後也私訊Lulu透露自己是粉絲並向對方道歉，「妳也知道節目上總是要分享一些私事，也許妳沒有看完完整的節目內容，只是看到節錄，所以不能理解我整段話要敘述的不是要影射誰，只是要表達年輕時的我對於複雜的人際關係沒辦法處理」。