銘傳大學24歲馬來西籍蔡姓女大生，13日被發現陳屍在北市士林區大東路的租屋處，涉嫌謀殺的30歲陳男，隨後則返回新北市鶯歌住處吞藥輕生，經反覆洗胃暫脫險境，士林地檢署將待死者家屬來台後，安排在18日對死者進行解剖相驗，檢警14日並陸續通知死者室友、房東及校方人員說明，釐清她的交友關係。

據指出，30歲的陳男從事營造業工作，平時並沒有與家人同住，約在1個月前透過網路結識蔡女，兩人進而交往，蔡女因精神狀況不穩定，之前就曾試圖尋短。陳聲稱是女友不斷拜託，他才會在13日決定動手，事後他非常痛苦，回到鶯歌住處後，決定跟她一起走。

據了解，蔡女住家附近監視器，拍下陳在12日中午進入蔡女租屋處，之後兩人均無外出，一直到13日中午陳才離開，傍晚陳男透過家人報案，聲稱自己企圖輕生並殺害蔡女，但因輕生導致意識不清，無法製作筆錄，檢警將等候陳男意識清楚後，釐清是情殺抑或是加工自殺。

死者家屬14日動身從馬來西亞來台，據指出有人的護照已過期，但在外交人員協助下順利前往，台灣目前已有免簽及免隔離等措施，家屬抵達台北後，將可立即處理後事，士林地檢署也安排18日進行解剖和相驗工作。

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