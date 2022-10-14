元宇宙看似艱澀難懂，但其實已經在你我身邊深耕已久！除了「VTuber」虛擬偶像文化日漸蓬勃發展，近日即將於10月28日、11月4日舉辦「《給》音樂玩家元宇宙演唱會」的金曲歌后徐佳瑩，讓觀眾透過電腦、3D物件、3D場景及特效等技術，在全息演唱會裡360度自由切換視角觀賞精彩演出，你只需要花費299元就能加入元宇宙行列～

你還知道元宇宙有哪些實際案例嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你認識身處元宇宙你可能不知道的10大應用有哪些吧！

No.10 虛擬工廠模擬產線製程

隨著時代演進，工廠也跟著轉型，除了發展成觀光工廠，也有不少工業及製造業選擇加入虛擬工廠技術，讓機器人可以學習、模擬產線製程，除了避免人工產線誤差，也能提高工廠生產產品的效率。

以NIVIDA Omniverse協作平台為例，該平台透過「數位孿生模擬技術（Digital Twin）」，宛如工廠的雙胞胎，除了同步真實世界的數位資料、提高工廠生產力，還能模擬真實世界中可能會出現的情況，進而排除工廠機組發生故障的機率。

No.9 在元宇宙社交聯誼

COVID-19疫情加速元宇宙時代來臨，人類面對面時間變少，讓網際網路日漸蓬勃發展，每個人花費在手機上的時間自然比以往來得更多，你能想像除了使用社群軟體交友聊天以外，還能在元宇宙認識來自世界各地的朋友嗎？

用近期被網友熱議的「元宇宙演唱會」舉例，觀眾除了能夠在表演舞台盡情聽歌，還能使用「一鍵加好友」功能，和身旁的粉絲進行聊天互動，在虛擬世界裡串連起世界各地、志同道合的朋友！

No.8 用虛擬實境逛街購物

線上購物平台改變民眾消費習慣，但不論是在蝦皮、MOMO等網站，都曾出現尺寸不合、實品與照片有所落差，就算買家想退換貨也可能耗時費力，甚至最後必須尋求法律途徑以保障自己的權益。

在元宇宙的世界裡就可以避免買到不合身的商品！例如「智慧穿衣鏡」就是許多國際知名品牌積極研發的產品，消費者只要站在裝有鏡頭的試衣鏡前，就能試穿不同款式的衣服，品牌端也能得知當季最熱門的商品有哪些。

No.7 透過虛擬實境遠距醫療

高齡化與疫情同樣帶動元宇宙醫療發展，台灣民眾若是居家快篩呈現陽性反應時，可以使用健康益友APP進行線上通報，未來將整合醫療、數位、科技及長照推出「VR遠距醫療」，不僅可以避免群聚、等待候診的時間，醫生也能透過即時影像清楚說明病患狀況。

有網友針對遠距醫療也在Dcard上好奇發問，「台灣為何不實施遠距醫療？」，網友則解惑「一直有團隊在研發相關技術，包括智能問診都有在開發了，不是不推，只是國民對於看診的接受度還沒辦法完全接受」、「COVID-19疫情爆發才讓遠距醫療真正向前邁進一大步，成為後疫情時代的一種常態」。

No.6 觀賞虛擬演唱會、劇場表演

以往我們只能坐在台北小巨蛋等場地的座位區觀賞歌手表演，現在來到元宇宙演唱會，就能化身虛擬人物領取演唱會限定虛擬道具，在360度的空間裡任意切換視角，不僅可以看到有別於以往的視覺體驗，還能和台上表演者一起大玩互動遊戲。

近日徐佳瑩元宇宙演唱會即將登場，其中歌迷可以換上獅子、貓頭鷹、長頸鹿、麋鹿共四種頭套，讓不少粉絲引頸期待，「看到元宇宙有點興趣」、「不知道怎麼進行，但一張票才299感覺可以買一下」，先前曾參加過元宇宙演唱會的網友表示「戴VR眼鏡看的話應該超爽的」、「可以創造虛擬替身參加演唱會，感覺像玩遊戲」。

No.5 建造虛擬城市

世界上各國的土地大多已被政府開發，如果想要創造個人專屬的土地，現在可以到元宇宙建造自己的虛擬城市！日本東京澀谷在元宇宙出現1：1復刻版本，從2020年5月開始正式開放遊玩虛擬澀谷，不僅可以飽覽澀谷街道、高樓大廈，甚至還可以舉辦Livehouse、萬聖節等活動。

有網友實地走訪虛擬澀谷後分享心得，「我建議平日來體驗，一點也不會擁擠，工作人員非常樂於助人，我們在虛擬澀谷裡非常享受，情人節這天度過完美約會之夜，非常強烈推薦！」

No.4 學校推廣3D互動教育

元宇宙除了應用在工業領域，也適用於學校教育的範疇之中，以宜蘭中華國中為教學案例，透過3D學習空間貼近現實體驗，還能在虛擬空間裡分組討論，比起其他視訊軟體更能掌握學生學習狀況，透過「一鍵式坐下」、「分享螢幕」、「測驗小考」等功能即時關注學習狀態。

宜蘭中華國中學生則分享，「很新奇很好玩，自己好像在邊上課邊玩遊戲，在上課的時候也可以投屏跟大家討論、聽別人的報告」、「可以互動、跟大家一起跑跳」。

No.3 虛擬辦公室工作開會

疫情導致居家辦公（Work From Home，ＷFH）成為上班族日常生活，也讓視訊軟體跟著應運而生，其中元宇宙也發展出「虛擬辦公室」，例如臉書母公司Meta就推出Horizon Workrooms，讓用戶使用VR技術在虛擬實境平台參與公司會議。

網友對於「虛擬辦公」也分享心得，「主管想說要凝聚組內同事感情，讓我們一起去註冊使用，上班時可以掛在上面互動，像是玩遊戲一樣，我主管自己也會在上面和我們同樂」、「自己試用一下很快就可以上手了」。

No.2 玩虛擬實境遊戲

在人手脫離不了手機、疫情影響的情況下，打電動、玩手遊成為居家休閒娛樂活動，現在也陸陸續續推出元宇宙遊戲，結合虛擬實境等特點，讓玩手遊不再只是網路上的活動，還可以開創角色，透過虛擬遊戲打造自己的第二人生。

像是《MetaCity M》就結合Social-Fi體驗內容，融合房產、汽車、家具、衣服、娛樂等內容，不僅可以在遊戲中置產，還能根據個人喜好設計裝潢，讓你和全球的居民比鄰而居，搭上星際飛船還能拜訪其他星球的玩家，讓網友表示「沙盒的遊戲講真的是蠻有吸引力啦！不過就看怎麼發展，NFT題材可以期待」。

No.1 交易NFT數位商品

NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）在元宇宙中可以代表畫作、藝術品、影片、遊戲，雖然NFT商品可以被無限複製，不過因為可以被區塊鏈完整追蹤交易狀態，對於買賣雙方均有一定保障，因此在元宇宙中也經常被用來當作數位資產資料單位。

近年常見的NFT商品除了無聊猿（Bored Ape）以外，台灣師園鹹酥雞也成為全球第一家NFT，標榜擁有炸魷魚、杏鮑菇、香菇、四季豆、花椰菜和三種顏色的鹹酥雞NFT，師園鹹酥雞NFT每轉手一次就可以前往師園兌換一份鹹酥雞，讓網友紛紛留言表示「NFT居然開始賣鹹酥雞了」、「這個落地應用太神了吧」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月10日至2022年10月09日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『元宇宙應用』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統