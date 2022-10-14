台大泰拳女神Sabrina在節目爆料有位從《大學生了沒》出道的女星，私底下是雙面人，嚇得她退出節目，引起各界瘋猜雙面人是誰，藝人Lulu黃路梓茵也無端捲入風波，更發文否認此事，許多星友也相繼聲援，同樣為節目班底的歌手李唯楓，昨(13日)也動怒發火：「我們真的清楚知道，妳被利用了」，引發網友議論。

李唯楓表示看到一些素人為了達到目的，抱持著「先紅再說」的態度，用盡所有方法蹭熱度，但是否想過會因為此事件，抹殺掉一個藝人多年來努力，接著表示雖然和ulu並不是很熟，但認識了這麼多年後，她的好友依然沒變，就連身為過氣歌手的自己每次上節目，都能夠感受到她對於每位藝人的尊重，接著強調這個時代凡事講求證據，本來是個玩笑話，若被人無限上綱，相信沒有人可以接受。

李唯楓坦言看完這些報導後，連高渣代表的自己都相當氣憤，接著跟Lulu喊話：「辛苦你了，我們真的清楚的知道，你被利用了，而且雙面跟你一點關係都沒有」，對此，網友紛紛留言：「真的不用去理會那些無聊的人，好好準備金鐘獎比較實際」、「不要在意別人的眼光，做自己就好」

，對此Lulu也留言回應：「謝謝唯楓！哎呀真的不好意思打擾到你們，也真的很感動」。

Lulu表示Sabrina事後向她道歉，表示不知道會引起這麼大風波，此外，也有收到小S透過經紀人傳來的訊息，接著強調：「我覺得這件事就到此為止，網友們也不要再翻過去的東西，也不要為了打臉而打臉」。