光學鏡頭升級及VR/AR等新興應用，為明年光學鏡頭產業增添想像空間，市場預期大立光(3008)可望成為光學鏡頭升級趨勢下的大贏家，外資最新報告多正面看待大立光，2家日系外資及1家美系外資給予大立光「買進」評等，歐系外資則給予「優於大盤表現」評等，大立光今天盤中股價強勢大漲，站上1800元關卡。

儘管智慧型手機供應鏈庫存看起來還是蠻多的，且手機品牌廠除了旗艦機種，多數機種還是降規，但大立光董事長林恩平表示，明年可變光圈及潛望式鏡頭導入客戶變多，8P機種也會變多，且可變光圈鏡頭算很有挑戰性的案子，潛望式鏡頭(Periscope Lens)因為G+P組裝有困難度，市場預期，大立光仍將是高階光學鏡頭升級的大贏家。

在VR鏡頭方面，林恩平也說今年會開始出貨，Pancake也有，至於車載鏡頭也一直在出，顯示大立光並未缺席各式光學鏡頭新應用。

受惠於iPhone 14 Pro高階新機上市後熱銷，林恩平表示，10月、11月與9月差不多，第4季產品組合跟第3季差不多，但客戶會依什麼機種賣得好，什麼機種賣不好做增減調整。

大立光法說會後，多家外資最新報告正面看待大立光前景，2家日系外資及1家美系外資給予大立光「買進」評等，其中1家日系外資將大立光2022年/2023年/2024年獲利上調20%/8%/10%，以反應iPhone更多元的組合及新台幣貶值，受益於2023年下半年蘋果潛望式相機等，並將大立光目標價調升至2220元；另一家日系外資因外匯收益將大立光2022年每股盈餘提高20%，並對鏡頭規格升級更趨樂觀，重申目標價2200元。

美系外資則指出，我們認為iPhone Pro系列的彈性需求應該能夠支撐大立光2023年上半年淡季營運，並期待iPhone 15 Pro Max的潛望鏡頭新設計推動2023年下半年更多成長，重申「買進」評等，目標價2900元。