晶圓代工大廠台積電(2330)法說表示產業持續庫存去化，明年上半年稼動率將下滑，對此下修今年資本支出規模10％至360億美元因應，仍預期第四季及明年營運將成長。外資出具報告均維持「買進」及「加碼」評等，目標價區間則自570～815元修正為445～745元。

台積電股價在法說前跌跌不休，13日開高走低收於395元，創2020年7月中以來逾26月低點。隨著下修資本支出確定，今日利空出盡、開高強彈5.32％至416元，早盤維持近5％漲幅。三大法人昨日續賣超1408張，但力道已明顯收斂，本周迄今賣超達6萬8203張。

歐系外資預期，考量消費市場需求疲軟、車用／伺服器不確定性上升，台積電明年首季營運受影響最大，稼動率估降至84～86％、使營收季減14％，明年上半年N7／N6稼動率將顯著下滑至60～70％，但認為過去28奈米需求長期疲弱的狀況不會在7奈米重現。

歐系外資看好台積電3奈米需求潛在成長動能，美國對中國大陸的高效運算晶片（HPC）禁令僅直接影響營收1～2％，將今明2年獲利分別調升2％、1％，維持「買進」評等，但長期獲利年複合成長率自17％小幅下調至16％，將目標價自815元降至745元。

美系外資認為台積電法說看法符合預期，產業明年下半年可能恢復成長，雖認為明年首季營收將季減10％，但下調今年資本支出應有助股價回穩。而台積電7日迄今下跌9.8％，高於大盤的6.5％，市場已過度反應美國禁令升級衝擊，維持「加碼」評等、目標價720元。

日系外資則指出，儘管台積電在廣泛的產業庫存調整中下修資本支出以優化產能，但第三季營運優於預期，並提供完整的第四季及明年展望，毛利率可望續揚。儘管產業庫存去化可能導致台積電明年上半年稼動率不理想，但此狀況符合預期。

日系外資仍認為，台積電將繳出「反循環」（counter-cyclical）表現，在明年的修正中較同業更禁得起考驗，除維持「買進」評等，並將目標價自645元調升至655元，認為目前本益比根本上不合理，建議投資者利用近期遭市場拋售機會抄底。

另一家美系外資則認為，台積電法說對市況變得更為保守，且資本支出下修較預期略早，但儘管近期產業後市不穩定，公司仍對長期成長維持樂觀態度。美系外資仍看好台積電在長期成長契機下的領導地位，維持「買進」評等，但目標價自780元下修至550元。

亞系外資亦相對趨守看待台積電，認為儘管第三季營運優於預期、第四季展望較佳，但投資人憂慮仍在。由於明年市場不確定性增加，今年資本支出下修及持續的產業修正逆風仍為關鍵，不過仍看好台積電表現將持續優於產業。

鑒於第三季毛利率較高、第四季營收成長，亞系外資將台積電今年獲利預期調升8.4％，但鑒於稼動率展望轉弱而調降明年獲利預期7.6％，維持「買進」評等、但考量毛利率可能如同2018年時下行周期時出現下滑，據此調降本益比估值，將目標價自700元調降至445元。