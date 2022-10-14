一名男子刻意穿著三信家商女學生制服、混入校園閒逛，被眼尖的老師逮獲，一查身分證竟是「男兒身」，立刻報警送辦。男子供稱，變裝只是為了「紓壓」。高雄簡易庭認為，男子並未破壞門鎖或任何物品，也沒嚇到他人，判不罰，可上訴。

今年9月8日傍晚6點多，三信家商的老師發現校園內出現一名穿著學校制服的「女學生」在校內四處閒晃，行跡可疑，上前叫住「女學生」，「女學生」發現曝光，準備拔腿就跑。

「站住！跟我到辦公室！」老師眼見對方想逃，快步上前逮人。「女學生」眼見無法逃脫，只好配合到辦公室。該師問「女學生」是誰？為什麼到處閒晃？是哪一班的學生？「女學生」皆支支吾吾，一查身分證，驚覺根本是男兒身。

當下老師請教官報忙報警，老師事後四處查訪，發現沒有任何學生受傷，校園內門鎖、物品也無損壞或失竊。警方將男子帶回派出所偵訊後，依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第6款「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」送辦。

男子坦言，穿女裝只是為了紓壓，沒有破壞校園任何門鎖或物品。法官認為，男子變裝行為，並沒有驚嚇他人之意或有何危害公共秩序或社會安寧的事實，加上移送機關並未提出任何其他證據，最後判男子不罰，全案仍可上訴。

國立台灣大學三信家商社會秩序維護法