台積電13日公布第三季財報和展望，暗示晶片市場並非外界想像那麼慘淡，讓華爾街鬆了一口氣。至於美國對中國大陸祭出最嚴厲的晶片禁令，專家表示，只有高階晶片才被白宮禁止出口，這部分預估占台積電明年營收僅0.4%，在最壞情況下，對台積電營收衝擊也只有5%左右，其殺傷力比原先市場擔憂的小很多。

台積電周五（14日）股價一度飆漲逾5%（或21元），最高來到416元，一吐近期遭空襲的怨氣。

受惠於蘋果新機處理器拉貨、先進製程放量，加上代工價上漲與台幣貶值，台積電第三季合併營收6131 .4 億元創新高，稅後淨利2808.7 億元，季增 18.5%、年增 79.7%，每股盈餘（EPS）10.83 元，毛利率衝上60.4%，優於市場預期。前三季EPS 27.79元。

MarketWatch報導，台積電13日公布上季淨利較去年同期大增將近一倍，營收也成長近50%，雖然營運展望相對平淡，不過仍超出華爾街預期。

花旗分析師Laura Chen表示，美國限制先進晶片和設備出口到大陸，對台積電影響有限，因為大陸客戶只占台積電10-12%營收，且主要用於成熟製程。而目前台積電先進製程客戶主要是美企，包括蘋果、高通、超微（AMD）、輝達（Nvidia）和英特爾等。

考量到近期市場不確定性，台積電將今年資本支出由原本預估的400億美元至 420億美元，下修10％至360億美元。該公司仍如期於2024年底前，在台灣、日本和亞利桑那州擴充產能。

Bernstein分析師Mark Li指出，只有非常高階的晶片被華府限制出口到大陸，這部分預估占台積電2023年營收僅0.4%，在最壞的情況下，對台積電營收影響也只有5%左右。

他認為，中央處理器（CPU）並未超出美國設定的門檻，只有一款英特爾繪圖處理器（GPU）與大陸壁仞科技的一款GPU晶片才會受到限制，另外超級電腦晶片也會被封殺。

Li直言，對台積電來說，禁令的衝擊幾乎來自輝達AI晶片，例如A100及H100產品，且僅限於中國大陸，因此影響規模比原本擔憂的小很多。