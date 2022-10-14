基於國安考量，美國聯邦通信委員會（FCC）擬全面禁止中國華為與中興通訊在美國銷售新的通訊設備。

FCC主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）在聲明中表示，基於國安考量，已在上周向其他三名委員提出這項建議，尋求在最後表決時給予支持。如果無法取得FCC的銷售許可，華為和中興將不得在美國銷售任何新的通訊設備。

羅森沃塞爾表示，美國FCC仍將致力於保護國家安全，以確保不可信的通信設備無法獲准在美國境內使用。

2021年6月美國FCC表決推進一項計畫，將禁止美國電信網路採用華為和中興等被視對美國造成國安威脅之中國企業的設備。

在此之前，美國依據一項2019年通過、旨在保護美國通信網路的法律，於2021年3月將華為、中興、海能達、海康威視和大華技術等5家中國公司列入所謂的國安「列管名單」（Covered List）。

美國參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）表示，他很高興看到FCC「終於採取這一步來保護我們的網路和國家安全」。

FCC在去年6月時曾表示，該部門將考慮禁止「列管名單」上所有公司的設備許可。

今年FCC將俄羅斯AO Kaspersky Lab、中國電信美洲公司（China Telecom Americas Corp）、中移國際美國（China Mobile International USA）、中信集團旗下美國電信公司Pacific Networks Corp，以及中國聯通美洲公司（China Unicom Americas ）納入國安「列管名單」。

FCC委員Brendan Carr表示，自2018年到2021年，該委員會已經批准3,000多項華為提出的許可申請。

美國在2019年將華為、海康威視等企業列入經濟黑名單。2020年，FCC宣告華為和中興的通信網路設備對美國國家安全構成威脅，並禁止美國公司將政府提供的83億美元資金用於採購這些公司的設備。