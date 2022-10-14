民進黨新北市長參選人林佳龍為力拚勝選，頻拋政見支票。但國民黨今辦記者會批評，林政見支票恐淪撒幣空頭芭樂票，目前累計已要支出300億元，錢從哪來？更批林任台中市長、交通部長就有亂花錢不良記錄，當選新北市長恐掏空市庫。

國民黨文傳會副主委葉元之表示，林佳龍稱當選後給予綠色交通點數需238億、青年成家基金增20億、智慧觀光周遊券25億、敬老卡增9.5億，老人假牙補助增5億；提高重陽敬老金增3.3億，再加上老屋整建、客家局等已逾300億元。

葉元之說，新北市府一年總預算約1800億元，林佳龍選舉還沒結束，開出來政見支票已逾300億元，已占6分之1，但卻未說清楚要擴增的支出，財源在哪？還扯新北耶誕城，稱新北市政府少辦些活動錢就出現了，迴避問題、轉移焦點。

葉元之批評，新北耶誕城一年預算僅2000多萬，即使停辦，按照林佳龍的政見，新北市府財政還是會出現300多億元缺口，林頻開選舉支票，卻說不出財源在哪，根本是「渣男」騙財騙色行徑，選前講一套，選後不論是否選上都不會兌現。

文傳會副主委林鼎超則說，林佳龍任台中市長及交通部長期間，就有亂花錢不良記錄，像台中市長任內就每年舉債近200億，當時連民政局跟地方人士座談就編2.7億元；2018台中花博虧損38億；簽千億海水採礦MOU卻險被一人公司詐騙。

此外，林鼎超也提到，林佳龍任交通部長時花1.5億元推「UMAJI」App，成效差到被監察院糾正，如今林佳龍又在新北市頻開「芭樂票」，錢從哪來也說不清楚，難道又要用浪費納稅錢來「詐騙」新北市民？

「潮水退了才知道誰沒有穿褲子」，林鼎超表示，林佳龍根本是個「草包」，不知道預算要怎麼安排？不知道要如何依據法源？只想著要騙選票。