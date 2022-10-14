觀察者網14日報導，大陸財政部近日印發《關於加強「三公」經費管理嚴控一般性支出的通知》（財預〔2022〕126號）要求，重點關注超標準列支「三公」經費和培訓費等、違規發放津貼補貼或職工福利、年底突擊花錢、違規興建政府性樓堂館所等問題。同時加強監測屬地虛增財政收入，發現一起、處理一起、問責一起。

《通知》強調：堅決取消無實質內容的因公出國（境）等活動，壓縮公務接待數量和費用預算，嚴控公務用車購置和運行維護支出；嚴禁事業單位用錢大手大腳、鋪張浪費等行為；要依法依規組織財政收入，持續整治違規收費行為，堅決防止收過頭稅，杜絕亂收費、亂罰款、亂攤派，不增加市場主體負擔。

值得一提的是，對於土地出讓方面，《通知》特別指出，嚴禁通過舉債儲備土地，不得通過國企購地等方式虛增土地出讓收入，不得巧立名目虛增財政收入，彌補財政收入缺口。

觀察者網報導，同策研究院研究總監宋紅衛分析，土地出讓金屬於地方政府基金性收入，屬於財政收入範疇，屬於專款專用，不能用來發工資，但是可以用於城市基礎設施建設，保障房建設、棚戶區改造等。

該政策推出對於規範地方政府托底拿地的行為有一定的影響，在一定程度上減輕了地方國企拿地的壓力。

預計該政策推出之後，拿地企業將以大陸全國性央企以及各地深耕的中小優質民企為主。

宋紅衛認為，該政策在短期內可能會導致部分城市的土地市場降溫，直接表現為土地出讓規模的下降，土地流拍率的上升，但從長期來看，有利於土地市場的健康發展，體現了土地市場市場化調節以及督促地方政府更大力度的因城施策，保障城市房地產市場平穩健康發展。