中研院社會所14日舉行《銳實力製造機》新書出版座談會。(陳君碩翻攝)

中研院社會所14日舉行《銳實力製造機》新書出版座談會，該書主編之一、美國哥倫比亞大學政治學系講座教授黎安友(Andrew J. Nathan)視訊與會。(陳君碩翻攝)

中共二十大將於16日登場，中國在世界的影響力受到關注。由美國哥倫比亞大學政治學系講座教授黎安友、中研院社會所研究員吳介民主編的《銳實力製造機》一書，14日在台北舉行新書發表會，分析中國大陸在台灣、香港和印太地區的影響力操作。

黎安友表示，習近平將在二十大續任，會繼續快速擴展中國在全球的勢力，他形容台灣和香港是中共發揮影響力的重要實驗點，宛如「礦坑裡的金絲雀(canary in a coal mine)」，因此有必要深入了解其擴張的手段和方法。

選舉媒體觀光宗教娛樂 五方面影響台灣

《銳實力製造機》新書發表會14日在中研院社會所舉行，吳介民指出，台灣對中國影響的路線圖，是一個從震撼、醒覺到研究的路徑，全球對中國影響力的認識與研究，已經成為國際關係與比較政治的主題，台灣在這場研究中國影響力的學術典範建構上，做出了前沿貢獻。

吳介民在書中歸納了中國大陸對台灣在五個方面的影響機制，包括選舉、媒體、旅遊業、宗教交流、娛樂業，其政治意圖分別為遏制台獨、親中宣傳、建構經濟依賴、強化民族文化連結、大眾文化滲透，潛在的協力者分別為政治人物、媒體從業者、旅遊從業人員、宗教領袖、演藝人員，而提供的誘因，皆為經濟利益。

六模式抗銳實力 反貿易逆差 護技術捍民主

黎安友指出，當中國過分介入其他國家，就會引起當地的反感與反抗，他歸納世界各地對中國影響力之反作用力的六大模式：一是對中國有大量商業關係的國家，反抗集中在貿易逆差和不公平的貿易條件；二是在參與一帶一路國家，反撲集中在債務陷阱，以及因使用中國承包商、勞工、原料，而非使用當地資源，造成當地環境社會衝擊；三是在工業先進國家，把中國視為高科技競爭者，抗拒中國利用不公平手段攫取技術。

四是西方國家認為自己是中國在政治上的對手，反抗重點在於批判中國利用銳實力干涉民主制度完整性；五是在中國周邊的國家，憂心中國具有戰略野心而防備反抗；六是在有大量華裔人口的國家，反抗重點在中國與這些華裔血脈相承的關係，以及種族階序關係等問題。

黎安友指出，中共在一些非洲發展中國家投資，會受到執政者歡迎、在野黨批評，但是當過去批評的在野黨執政了，又會跟中國達成新的投資合同。他也直言「Money talks(有錢能使鬼推磨)」，如果中美要在金錢的戰場比賽，中國好像比美國更有錢。

黎安友說，中國正在世界所有地區、所有領域，利用其金錢、外交、宣傳擴展影響力，而台灣和香港就是中共擴展影響力的關鍵例子，猶如「礦坑裡的金絲雀(canary in a coal mine)」，這本書可深入了解中共擴展影響力的方法，對台灣香港乃至全世界都有龐大價值。

「礦坑裡的金絲雀(canary in a coal mine)」指的是，由於金絲雀對有毒氣體極為敏感，礦工會帶金絲雀到礦坑，用來偵測天然氣是否外洩，當金絲雀出現異狀時，礦工即可以此當作預警，提早撤出礦坑保命。

講好中國故事效果有限 台灣展韌性

參與該書撰寫的政大國發所助理教授黃兆年分析「軟實力」與「銳實力」的不同，軟實力是用吸引和說服，改變目標國家的行為和認知；銳實力則是用硬實力的手段，追求類似軟實力的目標，在手段上仍是強制、誘因的，可視為一種特殊形態的硬實力。

但黃兆年也指出，儘管中國的影響力很大，但在目標和效果上則相對有限，譬如中共近年把「講好中國故事」做為目標，但美國皮尤中心2021年的調查顯示，在17個先進國家的逾1.8萬受訪者，對中國持負面看法的平均為69％。

黃兆年認為，中國無法達到預期效果，最大原因就是跟中共的威權體制有關，另一方面，中共在對內、對外採取的強硬手段，這些都會讓外宣效果適得其反。

黃兆年說，雖然「講好中國故事」效果有限，但北京同時也企圖「說壞民主故事」，譬如詆毀台灣民主，讓台灣社會對台灣民主沒有信心，這在社群媒體時代的同溫層現象，更容易產生分化；他建議可採取防範中資、事實查核、媒體識讀、建立資訊透明機制等方式因應。

黃兆年引用美國非政府組織「自由之家」9月發表的「2022年北京全球媒體影響力報告」，在30個受影響的國家地區中，台灣被認為是中國最密集影響，但抵禦能力也是最強的地方，強調台灣在應對中國銳實力所具有的高度韌性。