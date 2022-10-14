灌溉水圳嚴重受損，農田岌岌可危。（民眾提供）

地震導致農田地面隆起，水圳遭破壞，影響農田灌溉。（民眾提供）

918地層錯動，改變花蓮南區地景，當地農田隆起、水圳改變，二期稻作無水灌溉，縣府農業處副處長張仁智今天在議會表示，已召集當地農會與公所進行調查，訂定補貼機制，初估農損稻田約300公頃，災情如果擴大到明年1期稻作，1公頃可補貼3萬4千元以上，將專案報請農委會同意休耕補助，讓農民有收入補貼。

副議長潘月霞上午在縣政總質詢，關切南區強震導致農田水圳改變，無水客灌溉，農田道路也無法通行，建議比照921、0206大地震補償機制，補貼農民損失。農業處副處長張仁智說，已經在當地消防隊開會，請公所、農會針對2期水稻收穫前完成田梗毀損、農田隆起調查，做評估分期，訂定補貼機制，後續經費會跟中央爭取。

張仁智進一步說，目前整個還在進行中，先盤點清查毀損數量，後續再開會按農田受損分級而有不同，目前災情可分為水圳毀損、農田隆起，因地貌改變，導致水圳毀損缺水，稻田無法持續生長，導致延遲性災害，稻田隆起也牽涉到後農地修復，栽種的水稻因地震產生損害，都可列申請天然災害。

張仁智表示，初估玉里鎮、富里鄉，兩區塊農田毀損的約300公頃，因災區非常廣闊，確切受損面積還要詳查，目前正值二期稻作，如果無法復耕，將影響到明年1期稻作，可報請專案休耕，專案報給農委會，現在休耕補貼，一公頃若補貼3萬4千元，若有種綠肥會到4萬5千元，讓農民減少損失。

另外，她也關心因震損將重建的高寮、崙天、玉長大橋，尤其高寮大橋連通赤科山，建議重建4線道大橋，也有觀光效益。建設處長鄧子榆說，震損的高寮、崙天和玉長3座橋梁都需要重建，經與公共工程委員會討論，重建方向不是豪華大橋，會符合耐震結構。