掃描QR Code就能報名參賽。（主辦單位提供／游念育台北傳真）

過去兩年因疫情影響，藝文活動受到重創，更澆熄了熱愛唱歌的朋友的興致，歌聲能撫慰人心，中國時報在基隆市府、市議會、基隆市議員俞叁發和金嗓電腦科技公司等支持協助下，將在12月3日在基隆舉辦第一場「好膽你就來－街頭爭鋒賽」讓大家有機會成為明日巨星。

熱愛唱歌的朋友都知道，音樂是陶冶心靈的最佳良藥，成為疫情過後恢復正常生活的處方籤，而傳承藝文、關懷弱勢、拔擢歌手成為政府、企業、媒體共同的社會責任，中國時報將舉辦全台縣市巡迴挖掘歌唱霸主，讓大家有機會成為舞台上的公益巨星。

報名資格限基隆市民、年滿18歲者，比賽採用金嗓伴唱機，並從1萬多首歌曲內任選，報名時可填寫初賽和決賽的曲名；主辦單位表示，報名開放兩天而已，就有40多人報名，相當踴躍，有興趣的朋友可把握機會。

主辦單位指出，比賽還將提供高額的獎金和伴手禮，凡參賽者能獲得手提照明燈和水杯一組，第一名則獲得獎金1萬元和米家空氣清淨機一台；第二名則獲得獎金5千元及東元手持強力吸塵器；第三名則獲得獎金3千元和KINYO立體數字鐘一台。

中國時報在基隆市府、市議會、議員俞叁發和金嗓電腦科技公司等支持協助下，將在12月3日在基隆舉辦第一站巡迴歌唱比賽，但因場地時間受限，首場僅開放80位參賽名額，繼而巡迴全台12縣市，讓愛唱歌的朋友，走出來展現歌唱才藝，詳情請上伊貝特報名網。