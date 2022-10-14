睽違兩年，台灣於10月13日開放國門，花旗(台灣)銀行也準備好跟卡友一起迎接後疫情時代。即日起至11月30日止，持花旗信用卡於指定通路消費，花旗加碼最高7.5％回饋，寰旅世界卡相關哩程兌換權益展延到2023年，前300名新申辦花旗寰旅世界卡，消費滿額更可享5000哩再加上5000元多選一電子即享券的雙重禮遇。

不論是輕奢旅遊或是品味饗宴，花旗卡友於旅行社、旅遊訂房網或是餐廳等指定通路累積合格消費達8000元以上，並完成登錄，享cama café即享券500元(限量18000份)，消費達20000元以上，樂享漢來美食餐廳即享券1500元(限量2000份)，滿足卡友吃喝玩樂的各種需求。

花旗寰旅世界卡不分海內外消費，單筆一般消費每$20累積1哩，哩程累積無上限，不僅可以兌換8大哩程獎勵計畫之哩程，再轉換各航空聯盟旗下多家航空公司的機票，還可以兌換酒店集團合作伙伴之會員積分、再用積分兌換全球逾5000家飯店住宿。

花旗哩程也可以直接登入花旗行動生活家進行消費折抵，或以哩程加上優惠價兌換尊榮私人包車、一泊一食、奢華泡湯等方案，至雄獅實體門市刷卡消費任一旅遊產品滿$1000以上，還可享哩程折抵訂單金額。

除了旅遊相關權益，花旗寰旅世界卡卡友也可於寒舍艾麗、台北天成大飯店、犇、台中日月千禧酒店、新竹老爺酒店、瑞穗天合國際觀光酒店等，多家頂級饗宴享平假日用餐最優85折起優惠。

花旗寰旅世界卡也推出年度限量新戶刷卡禮遇活動，即日起至11月30日(且於2022／12／15前完成核卡)，前300名新申辦花旗寰旅世界卡，只要在核卡後30天內累積刷滿一般消費2萬元(含)以上，並繳交全額年費2400元就可享有5000哩再加上5000元多選一電子即享券，花旗財富管理貴賓最優再享加碼5000哩。