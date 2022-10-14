台北市立天文館公布2023年天象，除了可以看到3次日、月食外，還有難得一見的「月掩金星」與3場每小時百顆以上的流星雨等，天文迷將可大飽眼福；台北天文館已將精算的天象資料彙編為「2023年重要天象表」，公布於台北天文館網站。其中，「月掩金星」將在明年3月24日登場，錯過恐要等到2063年才有機會看到。

天文館指出，明年4月20日將可看到已睽違3年的日（偏）食，以及5月5日的半影月食和10月29日的月偏食，均為全程可見；其中4月的日偏食雖然食分只有0.089，為2030年6月1日前最後一次觀賞日食的機會，且適逢邁向太陽極大期，缺角的太陽加上大量黑子，格外值得把握觀賞。

天文館表示，在3月24日傍晚也將出現「月掩金星」是非常少見的天象，台灣在21世紀裡雖逢24次，但發生在晚間、不被陽光掩沒而能看見的只有3次，分別在2023、2063與2075年，上一次則在半個世紀前的1974年，屆時只要用肉眼或雙筒望遠鏡，就可以看到明亮的金星有如星空魔術般突然消失的奇景。

此外，明年還有多場相當靠近的「行星合」，例如1月23日，日落後的金、土「雙星伴月」、3月2日的「金星合木星」等，都十分精彩，最後是明年流星雨的觀賞條件也是近年來最好的一次，有3個流星雨在極大時每小時數量可超過百顆，包括1月4日極大的象限儀座流星雨、8月13日的英仙座流星雨與12月14日的雙子座流星雨，後兩者的極大期都接近新月，觀賞條件極佳。