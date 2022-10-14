遠傳(4904)今(14)日宣布，獲BSI英國標準協會頒發「ISO 20400 永續採購指南」(Sustainable Procurement-Guidance)驗證證書，為全台第一家通過第三方驗證的電信業者。此外，遠傳在2019到2021三年內綠色採購的金額總計更超過11億元，且連年提升，並編製首本永續採購報告書，證明遠傳推動永續供應鏈的決心。

遠傳總經理井琪出席頒證儀式時表示，遠傳期待能成為推動永續採購之標竿企業，而ISO 20400強調風險管理及鑑別管理措施優先順序，並將 ESG納入採購流程中，使採購目標能與組織目標一致，同時也能將ESG推廣至供應鏈夥伴，這是遠傳一直以來努力的方向，也是遠傳能在2021年底導入ISO 20400後能快速通過、成為電信業首家取得認證的關鍵。

井琪強調，遠傳ISO 20400接軌國際原則，遵循國際供應鏈管理協會(ISM)所制定，包括反貪腐、多元包容、環境、企業倫理、財務誠信、世界公民、健康與安全、人權、勞工權利、永續供應鏈及透明度共11項之永續及社會供應鏈管理指導原則。在國際評比方面，遠傳連續第二年名列碳揭露專案CDP 供應商議合評比(Supplier Engagement Rating)「領導級」企業排行榜，2021年氣候變遷議合的管理績效排名於全球企業前8%，顯見遠傳攜手供應商共同應變氣候變遷風險的行動獲得國際肯定。

遠傳自2017年便確立「2018-2025年永續發展策略藍圖」，發揮影響力推動永續供應鏈、提升廠商ESG永續績效便是重點之一。因此，遠傳設有「供應商企業社會責任準則」，將ESG相關要求納入供應商規範，也要求供應商每年簽署「企業社會責任自主聲明書」及「誠信經營守則同意書」、新供應商亦需強制填寫「ESG 量化評鑑表」，並且每年定期進行供應商評鑑與ESG實地稽核，評鑑結果於採購系統要求供應商進行確認，並在供應商大會予以公開表揚。

另外，井琪也宣布，除了ISO 20400永續採購指南，遠傳決定正式響應由經濟部中小企業處推動的「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」，用企業採購的力量支持本土優良社會企業的產品，善盡企業社會責任。