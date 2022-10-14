蔡英文8次赴新北輔選林佳龍！柯文哲驚呼「這一句」 侯友宜曝無奈表情惹柯笑

新北市長選戰進入白熱化階段，蔡英文總統昨日第八度替民進黨新北市長參選人林佳龍站台造勢，並稱新北需要好好落實政見、照顧新北市民、不去想其他事情的市長，被解讀是暗酸新北市長侯友宜想選2024。對此，侯友宜今表示，新北市最大咖最重要的是新北市民，他要好好努力做事，也希望中央各單位來新北市，可以看看新北市這幾年的大幅改變，見證新北市的發展和崛起。

侯友宜今參與捷運萬大樹林線Q890區動工典禮，媒體問及蔡英文八度到新北市輔選，一旁的台北市長柯文哲一臉驚訝，對侯友宜表示「第八次輔選，這麼勤勞喔」，侯友宜則表示，四年來他的政見一一兌現，讓新北市民可以看見新北市的成長和茁壯，他也希望中央各單位來新北市，可以看看新北市這幾年的大幅改變，見證新北市的發展崛起，關心市民生活大小事，這很重要。

今日雙北兩大市長合體，媒體問及兩人是否有想過2024大選要站在競爭對立面，還是有機會合作。侯友宜則說，好好做事，他現在是新北市長，好好認真努力做，相信台北市跟新北市能夠建構大台北的軌道建設，台北好、新北好、桃園好、千萬人共好，這是兩人做的事，把握當下，好好做事。

對於柯文哲先前提到，侯若爭取連任，參選2024變數困難度會變多。侯友宜也說，他努力認真把新北市好好做好，新北市民朋友更期待他今年能把政見一一兌現完畢，尤其最關心捷運、其餘建設，他會好好做事。