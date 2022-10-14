府北公園的細部設計。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

城中城2021年10月遭人縱火、奪46命後，原建物遭判定危樓拆除。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

城中城2021年10月遭人縱火、奪46命後，原建物遭判定危樓拆除，改建「府北公園」，14日正式對外開放。副市長林欽榮表示，改建配合周邊舊大樓外觀重新拉皮整維，呈現新氣象，未來會擇日邀請里民一同參與開園儀式。

去年10月城中城遭烈焰吞噬後，建築結構體被公會判定為危樓，經市府評估及專家建議，提出「公益性跨區區段徵收」方案，以「現址危樓拆除及新闢公園」、「都計變更及府北里環境再生工程」、「跨區區段徵收」、「興建七賢住宅」等，加速推動區域的都市更新再造。藉由府北公園開闢及周邊舊大樓外觀重新拉皮整維，得以讓陽光灑進該區。

工務局說明，府北公園以「綠活、璀璨、翻轉、新生活」四大方向規劃，公園佔地0.28公頃，視野寬闊的大草坪可為府北路增添新面貌，開放性街角廣場設計，可導引民眾進入公園。藝術水景與高聳的綠蔭形塑自然美學，中央種植紅花風鈴木與造型涼亭相互輝映，還有精心規劃夜間照明及藝術水景，也特地設置共融遊戲區，期盼透過溫暖的造型設計，撫平過往的傷痛，也為鹽埕區創造優質綠環境，提供鄰近民眾更優質的生活空間。

林欽榮與工務局楊欽富局長、鹽埕區長、當地議員里長等人一同聽取養工處及公園的設計團隊張瑪龍建築師進行工程簡報。

林欽榮強調，城中城土地所有權人、建物所有權人與租戶人等均獲得保障，在愛河對岸的七賢國中舊址，預計興建600戶社會住宅（含1500坪社會福利空間及1000坪青年共創空間），目前由國家住都中心辦理招標作業中。透過七賢社宅的興建，不僅可翻轉區域的住商機能，也將成為高雄創建的社宅新典範。