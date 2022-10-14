新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝、戴湘儀12日聯合在公車上刊登廣告，諷刺民進黨新北市長參選人林佳龍「台中不要的，新北也不要」。林佳龍13日回應表示，這是負面的選舉宣傳方式，建議新北市長侯友宜可以約束一下。對此，前台北市議員羅智強則拿4年前一段事酸林佳龍，並轟「最令我不齒的是林佳龍有膽施壓，沒膽承認」。

羅智強今(14)日在臉書指出，新北出現了一則「兩個不要」公車廣告，意思很清楚的就是要新北人不要已經被台中人淘汰的林佳龍，「讓人看了不禁莞爾」。然而，羅智強說最讓人傻眼的是林佳龍對這台「不要公車」的反應，竟然是惱羞成怒的要侯友宜「約束一下」，羅智強直言，林佳龍連一點點批評都容不下，以為自己是龍皇帝嗎？知不知道什麼叫「言論自由」？

羅智強認為，這台公車上寫的「台中人不要」是事實，「新北人不要」是呼籲，「偉大的林佳龍卻要侯友宜約束一下？請問，約束什麼？」

羅智強也爆料，4年前他曾租100輛公車問林佳龍，為什麼會傻到去簽千億海水採礦MOU，結果公車在台中上路的第一天，公車業者就被施壓，「一天，就把我的公車廣告『拆光光』」。羅智強痛批最令他不齒的是，林佳龍有膽施壓，沒膽承認，「新北人當然不要！」