大陸央視新聞14日報導，大陸全國農村義務教育學生營養改善計畫領導小組辦公室近日會同中國疾病預防控制中心營養與健康所，對比分析2012年以來，大陸農村學生營養健康狀況監測情況，綜合評價營養改善計畫實施效果，發現13歲男生平均身高和體重增量最多，達到7.5公分和6.6公斤，營養狀況逐步改善。2021年監測地區6~15歲學生生長遲緩率為2.3％，比2012年下降5.7個百分點。西部地區學生貧血率的下降幅度達到6.0個百分點。

身高和體重是反映學生生長發育和營養狀況的基礎指標。十年來，農村各年齡段男女生的平均身高和體重水準逐年升高。其中，13歲的男生平均身高和體重增量最多，達到7.5公分和6.6公斤；女生為12歲增量最多，身高和體重增量分別達到6.3公分和5.8公斤，增長速度均高於同年齡段大陸全國農村學生的平均水準。

中小學生的營養不均衡會影響生長發育和認知能力，增加疾病風險，導致成年後體能和智力損失，給社會發展帶來沉重經濟負擔。其中，學生生長遲緩率通常作為反映長期膳食營養攝入不足的主要指標。

2021年監測數據顯示：從生長遲緩率看，監測地區6—15歲學生生長遲緩率為2.3％，比2012年的8.0％下降了5.7個百分點。從消瘦率看，監測地區6—15歲學生消瘦率為9.8％。

同時，監測地區中小學生也存在超重、肥胖現象。2021年，監測地區中小學生超重肥胖率為18.7％，與同期「中國0—18歲兒童營養與健康系統調查與應用」專案中的6—17歲中小學生平均超重肥胖率26.5％相比，低7.8個百分點。

貧血是中國經濟欠發達地區中小學生常見的營養相關疾病，會降低抗感染能力，阻礙生長發育，影響學習和運動能力。隨著營養改善計畫的逐步推進，農村中小學生貧血率總體呈下降的趨勢。2021年，監測地區學生貧血率為12.0％，比2012年的16.7％下降了4.7個百分點。其中，西部地區學生貧血率的下降幅度達到6.0個百分點。