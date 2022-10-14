作家苦苓今年初拋下震撼彈，透露身體出狀況，不僅長了肝臟腫瘤，還發現400萬個B肝病毒及嚴重的抑鬱症，幾乎要把他擊垮，動了想交代後事的念頭，最近他看似走出陰霾，分享跟太太Jessy到冰島旅遊紀錄，未料今(14日)他突然表示因為身心狀況不佳，即日起暫時停止更新臉書和Podcast節目，讓粉絲相當擔憂。

苦苓今年元旦時透露某天身上出現耳鳴跟嘴鹹的狀況，看了好幾個醫生都沒改善，之後才知道是長了14.5公分的肝臟腫瘤，但並非肝癌，又因B肝病毒和憂鬱症接連發作，讓他萬念俱灰，一度想要輕生，為此還寫了遺書交代後事，計畫將價值千萬的保單交給老婆，更以太太名義在高雄買了新房，而太太沒隨著他崩潰，展現了高EQ和智慧，苦苓說Jessy相當冷靜，「沒安慰我、沒鼓勵我、沒怪我、也沒罵我」。

苦苓發文。（圖／翻攝自苦苓臉書）

消息曝光後，引來大批網友關心，還有人以為他罹患的是癌症，紛紛發私訊分享治療偏方，讓苦苓相當感動，發文表示：「一開年就誤打誤撞，好像辦了一場我的『生前告別式』，非常謝謝大家的關心、祝福和幫助，感覺我此生應該可以『死而無憾』了。」2月他再分享最新健檢結果，意外成為「健康老人」，包括飯前血糖、糖化血色素、尿酸、血清總膽固醇、中性脂肪等，全都落在標準範圍，他也鬆了口氣說：「看來這400多天來和病魔的奮戰並沒有落敗！」

而苦苓和太太本月3日剛從冰島返台，今稍早他突然發文，宣布：「因為本人身心狀況不佳，目前無法繼續創作，故FB苦苓（王裕仁）和Podcast《苦苓巴拉巴拉》都已暫時停止更新，還請各位朋友和聽眾們多多諒解，也期待能早一天和大家在空中再會。」還加上一個落淚的表情符號，網友關心寫下：「苦苓大哥保重，平安健康，等您回來！」、「大哥要多保重身體喔，祝福早日康復」、「苦大，健康第一！」、「保重，願平安健康」。

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