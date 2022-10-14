天涼泡湯「趣」，美好的溫泉假期讓人身心都放鬆，浪漫冬季就是要與你相「浴」，用美人湯、美食、美景讓心情變得更美麗。坐落於台中後花園-大坑風景區的台中日光溫泉度假酒店，擁有碳酸氫鈉泉天然泉質PH 7.6的美人湯溫泉及12條大坑登山步道，成為週末假日出遊的好選擇。

▲暖湯假期•樂遊大坑住宿專案-生活館豪華雙人房。 圖：台中日光溫泉度假酒店／提供

「暖湯假期 樂遊大坑」專案 6禮相贈

今晚想泡湯嗎？現正推出日光溫泉季「暖湯假期 樂遊大坑」專案，即日起至2023年2月28日止，凡於指定日期入住，結帳金額再折NT$800元/每房，同時加贈遊樂行程二選一：心之芳庭遊園券、桃李河畔門票；每房再贈星夜食堂澎派宵夜一組與特色半手禮春拌麵一袋（4包入），還贈送日光限定童趣DIY手作課程一份；若於平日週日至週四入住，每房再送RECH18絲絨霜一盒，好禮六大項全部大放送。

▲暖湯假期•樂遊大坑住宿專案-星夜食堂澎湃宵夜組。 圖：台中日光溫泉度假酒店／提供

▲暖湯假期•樂遊大坑住宿專案-日光限定手作DIY。 圖：台中日光溫泉度假酒店／提供

「中台灣三大名湯•湯旅饗宴」 好湯3選2

迎接溫泉旺季即將到來，大坑日光、苗栗享沐、谷關惠來中部三大名湯強強聯手推出「中台灣三大名湯•湯旅饗宴」聯合住宿專案優惠活動，即日起至2023年3月31日止，凡入住台中日光溫泉度假酒店-生活館豪華雙人房，雙人成行一泊二食NT$11,499（免10%、含早餐晚餐各2份），再送苗栗苑裡「享沐時光莊園渡假酒店」或台中谷關「惠來谷關溫泉會館」一泊二食住宿兌換券（兌換券優惠期至2023年6月30日），溫泉三強邀您一起湯旅中台灣、寒冬泡溫泉。

▲暖湯假期•樂遊大坑住宿專案-豪華客房內皆設有獨立式溫泉泡湯池。 圖：台中日光溫泉度假酒店／提供

秋冬正是享受溫泉旅程的絕佳時機，想一次暢遊9間全台頂尖溫泉飯店嗎？透過「台灣溫泉飯店聯盟聯合住宿券」讓荷包更有空間，只要選購聯合住宿券面額NT$3,500，讓喜愛溫泉的玩家們自由選擇各自需求的溫泉旅遊假期規畫，體驗台灣溫泉飯店聯盟全台9家飯店：台中日光溫泉度假酒店、台東知本金聯世紀酒店、苗栗享沐時光莊園渡假酒店、台北北投春天酒店、台北陽明山天籟度假酒店、三峽大板根森林溫泉酒店、苗栗泰安觀止溫泉會館、台中惠來谷關溫泉會館、台東鹿鳴酒店溫泉飯店，輕鬆走訪全台北、中、臺東，完成環島泡湯旅遊夢想。

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