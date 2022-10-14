福斯集團的軟體部門Cariad周四表示，將斥資20億美元，與中國科技公司地平線機器人(Horizon Robotics)成立合資公司，將購入60%股份，希望能同時應付軟體和中國市場的雙重重大挑戰。

福斯集團將對地平線機器人投資10億美元，並對新的合資公司投資13億歐元(12.6億美元)，交易將在2023年上半完成。

兩家公司將聯手開發新技術，將自動駕駛的多種功能整合到單一晶片，這些晶片將僅在中國供應。

有鑑於福斯與高通、意法半導體的現有供應合作關係，而新合資公司在中國，意指福斯集團在北美、歐洲和中國地區都各自擁有一家供應商。

福斯中國的執行長Ralf Brandstaetter說，與高通的合作關係不同，與地平線的合作，福斯集團軟體公司Cariad將產生積極作用，相關技術將在福斯集團內部共同使用。這也就是為什麼，與地平線機器人的合作會更加深入。

福斯電動車在中國市場的表現，仍落後於比亞迪和特斯拉。這也是為何福斯加強軟體產品合作，並努力在中國電動車市場達成更好的表現。