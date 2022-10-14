高雄市里長主席聯誼總會總主席，人稱「大牛」里長的鳳山區誠義里長劉啟芳，近日與多位里長共同發聲支持市長陳其邁連任，不過劉啟芳昨天也現身國民黨市長參選人柯志恩出席的鳳山里長座談會，對此，陳其邁強調，市府施政一向不分藍綠，會把市民利益放在黨派利益之前。

本身也是知名牛肉麵店老闆的劉啟芳，近日邀陳其邁到店內享用美食，與多位里長共同發聲支持陳其邁連任，表示自己雖是國民黨籍，純粹就是挺會做事的人。

陳其邁今天上午前往阿蓮出席台38線高鐵橋下道路建設說明會時，被媒體詢問劉啟芳昨天傍晚也現身柯志恩出席鳳山里長座談會場合的看法；對此，陳其邁說，市府施政一向不分藍綠，會把我們市民的利益放在黨派利益之前，所以大牛里長之前就一直在反應鳳凰橋，這個涉及到市民交通的安全，還有一些基礎設施，是民眾每天在用的設施或工程，市府當然就針對民眾的需求，全力地來解決。

陳其邁強調，他一向的原則是不分黨派，民眾有需要的地方，市府就全力地來做，而且這些市政的推動，都已經是在這一、兩年間陸陸續續完成。