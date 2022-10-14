台灣視障者人口約5萬名，2021年統計全國大專以下視障生有1268人，考量到他們學習數學不易，台灣師範大學攜手攜手台灣視障協會，研發出專屬視障生所用的數位學習工具「Access8Math」（英文簡稱A8M），系統無須網路連線，也可在個人電腦讀寫數學符號，介面設計簡單方便，有助於推廣無障礙學習。

視障生學習數學始終是一大挑戰，求學階段多僅能使用點字機，有效的學習輔具非常少，且符號更是難以只靠點字觸摸理解意義。

為了方便視障生讀寫數學，台師大特殊教育系暨復健諮商研究所副教授張千惠與社團法人台灣視障協會合作，應用多模態教學法（multi-modality）的理念，研發出專屬視障生學習數學所使用的數位工具「A8M」，操作方式簡易，下載後只要開啟功能，便可啟動即時報讀功能，並配合點字顯示器摸讀，就可以快速了解數學內容或題意。

張千惠團隊介紹，傳統語音報讀僅能一次性說明整個數學式，且點字符號呈現方式複雜，不利視障學生學習，「A8M」則具有互動方式，可分別閱讀特定部分內容，讓使用者能夠反覆聽讀，並輔以點字顯示器摸讀，更能容易掌握繁複數理公式結構。

張千惠團隊也說明，「A8M」系統的數學編輯器，是以身心障礙者觀點開發，可無障礙應用數學公式排版系統「LaTex」的語法輸入數學方程式及符號，以應付隨堂作業與考試。

張千惠團隊提到，「A8M」其中最大的特點在於工具符號的呈現與一般書寫方式相同，教師可以立刻知道學生的解題過程，同時增加視障生與其他明眼同儕間的互動。

張千惠說，推出「A8M」的最大目的，在於希望能增加視障生未來就讀大學時，選擇數理相關科系的機會，甚至往STEM領域發展。

台灣師範大學副校長宋曜廷表示，每年全國參加會考的考生裡頭，有大約500到600名的學生需要透過語音報讀、點字卷等方式，來協助考試。由於現在的報讀軟體，對於許多數學符號的報讀存有限制，張千惠教授團隊的發明，不僅有助國內特殊學生在考試上更能適當的發揮能力，對於日後的一般課堂或課後學習也都很有幫助，相信將來推廣到全球，也會有更大的貢獻。