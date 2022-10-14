環保永續議題當道，不少父母改買可重複使用的嬰兒用布尿布，為保障消費者購買市售嬰兒用布尿褲（布）的消費安全，新北市法制局特委由台灣檢驗科技股份有限公司實驗室（SGS）針對布尿褲（布）與皮膚接觸的主布料進行測試，8款全數合格，但在「標記及標示」與「使用說明書」部分，則有3款不符合規定

消保官表示，經濟部標準檢驗局已將嬰兒用布尿褲（布）列為「應施檢驗商品」，製造或進口的嬰兒用布尿褲（布）必須完成檢驗程序，並貼上「商品檢驗標識」後才能陳列或銷售。

這次抽查依國家標準CNS 15290「紡織品安全規範」國家標準及參考CNS 11820 紙製品的可遷移性螢光物質試驗法執行檢測的結果，8款商品皆符合安全標準。另外在標示和說明書內容部分，經發局查出2件有洗燙處理方式附縫和吊卡不一致的缺失，1件不符規定之處為未標示進口商名稱、地址、電話、未標示尺寸或尺碼、成分標示文字未以繁體中文標示。

消保官進一步指出，依商品標示法第15條規定，流通進入市場之商品有違反標示規定者，直轄市或縣（市）主管機關應通知生產、製造或進口商限期改正；屆期不改正者，處2萬元以上20萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰至改正為止。針對本次查獲標示不符之嬰兒用布尿褲（布），經發局將針對位於新北市製造商或進口商輔導改善，非新北市轄區的業者則移請他縣市辦理後續改正事宜。

消保官建議消費者應選購貼有「商品檢驗標識」的布尿褲（布），更要特別要注意使用說明及警語，使用前先下水洗過並勤換布尿褲（布），才能保護寶寶的肌膚的健康。

另提醒廠商應落實商品之安全性與標示正確性，如將未符合檢驗規定的嬰兒用布尿褲（布）運出廠場、輸出入或進入市場，依商品檢驗法第60條規定處20萬元以上200萬元以下罰鍰，銷售者則經通知限期改正，屆期不改正者，處1萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。