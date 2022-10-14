國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘14日上午赴苗栗地檢署控告鍾東錦競總執行長徐廷琮涉嫌違反選罷法。（謝明俊攝）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘14日上午赴苗栗地檢署控告鍾東錦競總執行長徐廷琮涉嫌違反選罷法。（謝明俊攝）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘14日在苗栗地檢署展示文宣要求鍾東錦退選。（謝明俊攝）

謝福弘控告鍾東錦競總執行長徐廷琮涉違反選罷法、誹謗

苗栗縣長選戰熱鬧滾滾，日前苗栗縣長參選人鍾東錦競總執行長徐廷琮，指控謝福弘曾在前縣長傅學鵬的公館老宅，與蘇嘉全密會出賣韓國瑜，謝福弘等了3天，等不到徐廷琮的道歉下，14日下式具狀向苗栗地檢署控告徐廷琮涉嫌違反選罷法中意圖使人不當選及誹，謝福弘競總發言人陳星宇強調，謝福弘絕對沒有密會過蘇嘉全，更不會出賣韓國瑜，這點由韓國瑜與謝福弘合體拍競選短片就已說明一切了。

徐廷琮則回應，對手要鍾東錦退選，真正要退選的是謝福弘，那有3個政黨打一個無黨籍的，一般人說的藍綠對決，但顯然謝福弘已歸屬到民進黨，現在鍾東錦是一藍打三綠，三個圍毆鍾東錦一人，謝福弘已不能說是正藍軍，鍾東錦才是正藍軍的代表。

徐廷琮是在10月7日上午，在鍾東錦競選總部的記者會中公開質疑，2020年1月4日謝福弘是否密會蘇嘉全？出賣當時國民黨提名競選總統的韓國瑜？謝福弘陣營原本日前要委請律師具狀提告，但因謝福弘與徐廷琮原本就是好朋友，都與前縣長傅學鵬有深交，因選舉各為其主，立場各異，謝福弘想起過去交情，所以在正式遞狀的前一刻打電話通知律師暫緩提告，要求徐廷琮公開道歉認錯就一筆鉤消，但謝福弘等了3天，仍不見徐廷琮的正面回應下，14日上午由律師陪同到苗栗地檢署控告徐廷琮涉嫌違反選罷法中意圖使人不當選、誹謗等罪嫌。

謝福弘指控鍾東錦競總執行長徐廷琮捏造不實，一騙再騙，捏造謝福弘與蘇嘉全密會，出賣韓國瑜，謝福弘表示自己40幾年來為國民黨付出許多心血，都是默默在承擔。

謝福弘強調自己是黨齡50年的忠貞國民黨員，鍾東錦陣營虛構不實情節來抹黑，企圖想要分化他跟韓國瑜的信任，想分化國民黨的團結，在謝福弘和韓國瑜見面合拍短片公開後，這種抹黑和分化完全破功，本想謠言已不攻自破，只要對方道歉就不必浪費司法資源，但對方一直硬拗不肯道歉，還歡迎他提告，他不容許對方顛倒黑白，因而委託律師正式提告。

謝福弘直指鍾東錦犯了多少前科，都是苗栗人都知道的事實，鍾東錦一再閃躲這個事實，已讓苗栗成了全國的笑話，他認為非常不適當，他呼籲鍾東錦為了苗栗的尊嚴和價值，不要再閃躲，不要再巧言令色，掩飾30多前的事情。

謝福弘指控鍾東錦明明知道自己前科累累，卻為了選舉，對選民一騙再騙。他公開宣稱自己只是拿西瓜刀劃破別人肚皮，不是殺人而是殺人未遂，還說一旦拿出他殺人的証據，他就辭議長退出選舉，結果被揭發他還犯下群毆致人於死的暴行三審定讞，他不但開始裝聾作啞，還選擇用虛構的情節來抹黑謝福弘企圖轉移焦點。這種沒有誠信，一再欺騙選民的人絕對不適合領導苗栗縣，謝福弘呼籲苗栗鄉親認清鍾東錦的選舉奧步，為苗栗選出正當誠信、清清白白的縣長，也用選票讓苗栗守住藍天。

另外，雙十節當天，鍾東錦競選總部人員以妨礙名譽向苗栗警分局緊急提告，要求警方查扣謝福弘陣營新印製的文宣，警方前往謝福弘競總發現有20萬份的文宣，警方經呈苗栗地檢署檢察官檢視內容後，檢方以內容不構成黑函，並有明確發行署名，當場裁示不查扣所有文宣，只取一分隨案卷函送檢方偵辦。

14日，謝福弘指控鍾東錦陣營利用司法手段，來惡意干擾謝福弘後援會印製傳單揭發鍾東錦隱䁥前科一事。並沒有誠實面對選民，卻一再被鍾東錦陣營以「黑函」向警方檢舉，企圖阻擋傳單發送。但由於傳單內容全都是可以查証的公開資料，而且也有完整具名，因此檢察官已經認定不是黑函裁定發還。鍾東錦的前科明明就已經三審定讞，但是他不但說謊隱䁥前科，還對討論他殺人的多位網友提告，現在還一再檢舉企圖查扣這些傳單，根本是想讓苗栗縣民噤聲不敢討論真相，讓苗栗的選舉籠罩在高壓恐懼的氛圍當中。

陳星宇表示，這份傳單內容都是已揭露的公開資料，更是鍾東錦遭到三審判決定讞的事實，因此謝福弘競選總部直接帶著傳單來到地檢署前，除了表達傳單內容完全合法，光明磊落敢在司法單位公開展示，跟鍾東錦不敢承認自己前科累累的態度截然不同，並且公開要求鍾東錦對說謊隱䁥暴力前科，對苗栗縣民道歉，儘快兌現退選的承諾。