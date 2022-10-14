大陸商務部前副部長魏建國表示，十年來，中國外貿規模的增速遠超其他國家。未來中國外貿將繼續從全球價值鏈的低端向中高端攀升，全球貿易發展的主要引擎將是中國；其中民營企業的角色將越來越重要，跨境電商則將成為中國外貿增長的黑馬。

大陸財聯社報導，資料顯示，十年來，中國外貿規模從2012年的24.4兆元（人民幣，下同）增加到2021年的39.1兆元，同期國際市場分額從10.4％提高到13.5％，全球貨物貿易第一大國地位更加鞏固。

魏建國接受財聯社訪問時指出，疫情過後，逆全球化甚囂塵上，估計會有2至3年或3至5年的時間中，逆全球化會占上風。但最終世界依然會回到全球化軌道上來，屆時中國將成為全球化的引領者。

談及未來中國外貿未來機遇，魏建國表明，中國外貿將繼續從全球價值鏈的低端向中高端攀升。2022年1至8月，一般貿易進出口占進出口總額的比重已達到64.3％，今年有望達到70％。一般貿易占比達到70％，說明中國靠自己巨大的產業鏈和供應鏈，對外出口就沒有問題。而以數位經濟領先的跨境電商也會加快發展。

「未來十年民營企業在外貿上會有更大的發展」，他還認為，民營企業現在占比已經達到50.1％，今年有望達到58％至60％，民營企業會成為中國外貿的中堅力量。從主體、數量、貢獻率來看，未來十年民營企業在外貿上會有更大的發展。

此外，報導稱，作為外貿新業態，十年來跨境電商進出口規模5年增長近10倍。另外據統計，今年上半年，中國跨境電商進出口額同比增長28.6％，其中出口增速高達44.1％。

魏建國說，隨著「一帶一路」發展，中國跨境電商將進入新的高速發展階段。大陸政府會出臺更多政策鼓勵跨境電商發展，未來會形成一般貿易、加工貿易和跨境電商聯動發展的大好態勢，跨境電商將是中國外貿增長的黑馬。