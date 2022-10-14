大陸央媒《經濟日報》14日報導，新疆是中國重要能源生產基地。近來新疆加快風能、太陽能等資源開發利用，推動新能源產業發展，已建成哈密千萬千瓦級新能源基地，以及8個百萬千瓦級新能源集聚區。

今年以來，按照新增新能源裝機1500萬千瓦的目標任務，新疆建立新能源項目建設調度機制，實行新能源專案清單制，鼓勵以「標準地」方式提供建設用地，確保已布局新能源專案按期全部建成。

報導稱，±1100千伏昌吉換流站進行年度停電檢修。換流站黨支部書記高新龍表示，一年一度檢修能夠保障這條特高壓直流輸電工程繼續安全平穩運行，確保疆電外送通道安全送電。大陸國網新疆電力有限公司數據顯示，±1100千伏昌吉換流站自2019年投運以來，截至目前已累計外送電量逾1723億千瓦時，其中新能源電量占近1／3。

近日，新疆喀什地區粵水電巴楚縣200萬千瓦光儲一體化項目、莎車縣200萬千瓦光儲一體化項目、疏勒縣深圳能源200萬千瓦光儲一體化項目同步開工建設。喀什地區是新疆確定的千萬千瓦級新能源集聚區，粵水電巴楚縣200萬千瓦光儲一體化項目是南疆千萬千瓦級新能源基地專案中的一個。新疆粵水電能源有限公司副總經理高飆介紹，該專案全部建成投產後，年發電量預計可達46億千瓦時。

截至目前，新疆已開工建設新能源專案4000多萬千瓦，同步建設儲能、抽水蓄能等調峰電源，帶動一批風機葉片、太陽能元件、儲能設備等裝備製造專案開工建設。新疆維吾爾自治區發展和改革委員會黨組成員、副主任陸晶介紹，加大能源重大專案建設，對於全面加快國家「三基地一通道」建設、保障國家能源安全等有著重要的支撐作用。

新能源建設不斷提升的同時，疆電外送通道也不斷擴寬。今年新疆首個超高壓電網建設工程——鄯善（吐哈）750千伏輸變電工程3月建成投運，鄯善地區新能源接納能力從30萬千瓦提升至200萬千瓦。不久前，「疆電外送」第三條直流通道——新疆哈密至重慶±800千伏特高壓直流輸電工程配套的4×100萬千瓦煤電基地專案啟動建設。該工程建成後，預計每年可增加外送電量400億千瓦時以上，新疆外送通道電力輸送能力將進一步提升。