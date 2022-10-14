美國總統拜登周四表示，美國汽油價格仍然過高，他將在下周提出降低油價的方案。

此前國際能源總署（IEA）發布月報，除了調降全球原油供需預測之外，亦警告合稱OPEC+的石油輸出國家組織與其產能安排盟國上周宣布自11月起每日減產200萬桶原油的決定，將加劇能源危機與推升油價，進而使全球經濟陷入衰退。

稍早前美國勞工部勞動統計局公布，9月消費者物價指數（CPI）年漲8.2%，雖低於8月的年漲8.3%，但超出市場預期的年漲8.1%。與8月相比，9月CPI上揚0.4%，亦高於市場預期的月漲0.2%。

排除波動劇烈的食品與能源價格後，9月核心CPI年漲6.6%，創下逾40年來最大年增幅；與上月相比上漲0.4%。

此外，數據顯示雖然有一些價格開始回落，但仍較去年同期上漲許多，例如美國汽油價格在9月下滑4.9%，但與去年同期相比仍上漲18.2%。二手車和卡車價格下滑1.1%，但仍較去年同期上漲7.2%。而家具價格9月跌0.1%，但仍較去年同期上漲10.1%。

科羅拉多州立大學區域經濟發展研究所所長暨聯準會前研究官員Stephan Weiler表示，雖然燃油成本已從6月份的高點回落，但高油價的影響一直到現在仍然存在。此外，汽油也是許多核心商品的中間產品，所以並不是說汽油價格就完全沒影響。

基於俄烏戰爭持續帶來的不確定性，以及OPEC+日前宣布創下2020年新冠疫情爆發以來最大規模的減產行動，美國汽油價格仍可能再度彈升。