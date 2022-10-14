澳洲在連下2天暴雨後引發洪水災情，洪水激流沖破了河岸。澳洲東南部數以千計民眾今天被要求撤離家園，墨爾本西部一些居民也開始撤離。

路透社報導，政府官員表示，維多利亞州（Victoria）、新南威爾斯州（New South Wales）南部以及塔斯馬尼亞島（Tasmania）北部等地區受到極端氣候衝擊，自12日晚間以來，部分地區短短數天下了超過1整個月的降雨量。

澳洲氣象局氣象預報員納拉摩爾（Dean Narramore）告訴澳洲廣播公司（ABC）：「（強烈降雨）導致了大範圍的嚴重洪水…不少河流出現破歷史紀錄洪水，並將持續流向下游地區，讓情況變得更糟。」

社群媒體上的影片顯示，人們帶著他們的寵物在及膝的積水中涉水行走，有些人在船上獲救。

維多利亞州許多河流都達到嚴重洪水水位，包括墨爾本西部的馬瑞巴儂（Maribyrnong）和較北部的古爾本（Goulburn）等地河流，迫使居民們連夜撤離。

資料顯示，位於墨爾本北方大約100公里的古爾本河，1974年5月曾創下7.64公尺的最高水位紀錄。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）告訴ABC廣播公司（ABC）：「離洪水結束還很遠，水位會持續上漲」，「我們將會看到水位愈來愈高，愈來愈多房子被淹沒，愈來愈多社區關閉」。

安德魯斯表示，維多利亞州為了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專門建造的隔離措施，上週在澳洲取消隔離規定後關閉，後續可重新開放收容災民。

塔斯馬尼亞州在一夜之間發布更多疏散命令後，洪水危機加劇；新南威爾斯州的數百名居民則在疏散中心過夜。

官員們表示，儘管預計暴雨到了今晚就會減緩，但淹水情形可能持續到週末。

澳洲數年來出現反聖嬰現象（LaNina），不僅帶來更多降雨，東岸自去年初以來一再發生致災性洪水。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1111014