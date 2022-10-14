新北市長侯友宜競選辦公室今批評民進黨新北市長參選人林佳龍稱推動安坑輕軌是「割稻尾」，林競辦公室發言人李坤城回應，林佳龍過去交通部長任內關注國車國造、軌道建設國產化、也曾視察安坑輕軌車體組裝，反觀侯友宜面對曾經和林佳龍一同會勘、爭取的林口交流道建設，一碰到林佳龍參選新北市長，就從「感謝林佳龍花費心力共同解決難題」轉彎成「跟林佳龍有什麼關係」，過河拆橋、翻臉比翻書還快，究竟誰才是真的在「割稻尾」？選民自有公斷。

李坤城表示，林佳龍擔任交通部長期間積極推動國車國造政策，其中包含安坑輕軌的車體國造，2020 年 12 月 29 日也至台灣車輛公司視察安坑輕軌車體組裝作業，13日在新店區競總成立大會的發言脈絡，更扣緊他在交通部長任內參與行政院規畫新店安坑輕軌「生態人權廊道」，串連威權時代的不義遺址，作為民主觀光的地景。

李坤城表示，侯陣營真的很奇怪，一天到晚想方設法雞蛋裡挑骨頭，他奉勸侯陣營要放大自己的眼界，拿著放大鏡的人，只能看到事情的局部，看不到大格局政策重點，小鼻子，小眼睛．這就是侯友宜主政下，新北最大的困境！

李坤城說，說到割稻尾，侯陣營不要忘了林口交流道，侯友宜從感謝林佳龍到否認林佳龍協助的過程，林口交流道、前瞻預算補助停車場、還有許多新北的重要建設，如果沒有林佳龍，到現在都還沒有下落，奉勸侯陣營放下手中的放大鏡，把時間花在端政見牛肉比較實在。