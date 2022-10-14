長榮航(2618)與長榮航空關係企業工會團協針對長榮航空關係企業工會提出之空、地勤員工勞動及福利議題達共識，此為長榮航空首次與公司及關係企業各業務領域員工所組成的工會簽訂團協。

針對長榮航空關係企業工會提出之空、地勤員工勞動及福利議題，長榮航空與長榮航空關係企業工會歷經多次意見交流及兩次協商會議，勞資雙方皆展現最大善意，就相關議題取得共識，將擇期簽署團體協約。

長榮航空表示，在國際政經情勢、疫情不斷變化及高油價時代來臨的嚴峻考驗下，長榮航空企盼全體員工在和諧的勞資關係下，一起共同面對未來的挑戰，為疫後復甦做好準備，共同創造營運績效，長榮航空一貫秉持與複數工會良性互動及堅持平等對待之原則，並持續營造和諧勞資關係，作為企業永續經營之基石；此次與長榮航空關係企業工會之團體協約內容，將涵蓋飛行員、空服員、地勤員工之福利及勞動條件，為長榮航空首次與公司及關係企業各業務領域員工所組成的工會簽訂團協。

長榮航空9月合併營收為113.23億元，年增32.94%，累計前9月合併營收為986.26億元，年增41.59%。