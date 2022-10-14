根據內政部公布「2021年特定死因除外簡易生命表」，國人一般平均壽命為80.86歲，若排除國內10大死因前3位的惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎，平均壽命可各自提高3.84歲、1.56歲及0.91歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響最為明顯。

針對「2021年特定死因除外簡易生命表」，內政部解釋，為了解各項死因對國人平均壽命的影響程度，特別運用衛生福利部統計的2021年國人前10大死因死亡人數，編算我國各特定死因除外的國人平均壽命，並與一般國人平均壽命比較差距，兩者壽命差距愈大，代表該類死因減損壽命愈嚴重，對於國人平均壽命影響愈明顯。

內政部進一步指出，惡性腫瘤已連續40年居國人10大死因首位，根據統計，2021年因惡性腫瘤死亡人數為5萬1656人，占全體死亡人數比率2成7以上。不過，值得注意的是，經排除死因為惡性腫瘤的平均壽命，與一般平均壽命差距，已由2011年的4.01歲緩步降至2021年的3.84歲，顯示惡性腫瘤對平均壽命的影響有所下降。

若從性別層面觀察，內政部表示，各特定死因除外平均壽命與一般平均壽命的差距，男性高於女性的死因包括惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化；女性高於男性者包括糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變，顯示各類死因對男、女性平均壽命的影響程度有所不同。