霞喀羅古道每年楓葉季吸眾多引遊客前往，尤其近幾年因疫情導致人潮爆炸，為還給部落族人安寧生活空間，尖石鄉公所今年在養老登山口方向，首度採車輛管制以及接駁運輸措施，在今年11月4日起至明年2月28日，每周五六日及例假日，自駕遊客可預先申請公、私有停車位，若額滿則須於秀巒改乘接駁車。尖石鄉公所表示，今年為試營運，接駁車暫不收費，各項措施會在上路後滾動試調整。

由於霞喀羅國家步道養老登山口聯外道路承載量有限，為避免大量車潮堵塞，影響部落居民生活安寧及造成交通安全，尖石鄉公所在當地民眾的陳情反應下，今年首度辦理管制措施，考量秀巒村錦路至養老部落聯絡道路路幅狹窄且停車空間有限，自11月4日起至明年2月28日止每周五六日及例假日上午6時至傍晚6時，實施道路車輛進出總量管制。

管制路線從尖石鄉錦路岔路口至霞喀羅國家步道養老登山口之間，即竹60線34K處起管制，每日限定汽車148輛進入，入山前請事先於網路預約、取得通行證才可進入養老部落停車。如遇通行證預約額滿，鄉公所另安排接駁車自秀巒控溪部落轉運站至養老登山口雙向接駁，採網路預約及現場排隊的方式搭乘，包含機車騎士也均須採接駁運輸。

至於許多民眾關心白石駐在所宿營地紮營問題，新竹林區管理處表示，白石駐在所宿營地屬開放場域，目前無需事先申請。該處宿營地目前規畫以3人帳計約可搭60帳，其中協作團體與自主客，各可搭約30帳，遊客及協作使用現場營地必須依管理人員安排。相關廚餘及垃圾需自行攜帶下山。