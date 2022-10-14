吉諾比利(Manu Ginobili)職業生涯戰功彪炳，不僅曾幫助馬刺奪下4座NBA總冠軍，代表阿根廷國家隊出征國際賽時，率隊拿下隊史至今唯一一面奧運籃球金牌，為了紀念吉諾比利對籃壇的貢獻，NBA官方日前將他親筆簽名的馬刺20號球衣送到外太空。

身為1999年選秀會二輪新秀，沒有人看好吉諾比利能在NBA中打出名堂，不過在馬刺主帥帕波維奇(Gregg Popovich)的努力栽培下，吉諾比利成為了球隊不可或缺的重要戰力，與鄧肯(Tim Duncan)、帕克(Tony Parker)組成聞名聯盟的「GDP」組合，共同替馬刺打下4座總冠軍。吉諾比利更在效力阿根廷國家隊時期，在4強賽跨越強敵美國，最終成功擊敗義大利奪下2004年雅典奧運金牌。

根據NBA南美洲推特帳號貼文，為了向這位傳奇致上敬意，NBA官方用零壓式氣球(Zero-Pressure Balloon)將吉諾比利20號馬刺球衣送向太空，從西班牙布爾戈斯起飛，來到距離地表30多公里後停留了4個小時。

Una carrera estelar y un acontecimiento a su altura ✨



¡La camiseta de @manuginobili llegó al espacio! 😱2⃣0⃣ pic.twitter.com/R7tP0URSkq — NBA Latam (@NBALatam) October 13, 2022

NBA的助理副總裁、同時也是南美洲營運主管的杜阿爾特(Emilio Garcia Duarte)發文致意，「我們決定將吉諾比利的球衣送向太空，以表彰他為南美洲以及整個籃壇所帶來的貢獻。在吉諾比利入選名人堂後，他的成就達到新的高度，這會是慶祝這一項偉大榮譽的獨特方式。」