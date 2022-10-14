前民進黨立委、台北市長參選人蘇煥智12日在臉書發文指「高階警官幫阿國父親折蓮花紙 ！」引發基層員警轉傳及熱議，基層表示，警界想要升遷找「阿國」本來就已經不是秘密，但卻因此刻意至喪家折蓮花紙就太巴結了吧，私下紛紛好奇打聽究竟有哪些高階警官。

蘇煥智在臉書上表示，前國策顧問黃承國 (天道盟文山會會長) 的父親過世後 ，一位民進黨的立委也先去祭拜捻香，結果他發現了一堆縣市級別及中央單位的警察局長 ，竟然都到木柵國仔家「折蓮花紙」， 他看了也嚇了一大跳，也感慨萬千，因為就算立委的父親過世了，這些高階警官打死也不可能這麼做，但為什麼木栅國能呢？

蘇煥智認為，很顯然這些高階警官的升遷如果不是透過木柵國仔管道，他們豈會如此順服呢？間題是誰賦予阿國這麼大參贊國家高階警官升遷的權限呢？難道不是蔡英文的默許嗎 ？(誰賦予他國策顧問的地位？又是英系總操盤手洪耀福最大咖的分身 ？ ) ，蘇質疑允許黑道大哥參贊高階警官的升遷，難道就不會涉及到檢察官及法官的升遷嗎？

基層感歎地表示，警界升遷的倫理及遊戲規則早就被綠營破獲得亂七八糟，想要升遷、調動，大家都紛紛自尋管道，現在找立委已經不夠看，所以才有部長派、院長派的說法，其中，「阿國」就是傳言中極有力的一個管道。不過，也有人認為這是向喪家表達哀悼，是人之常情，不需刻意檢視。