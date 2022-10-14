58歲資深歌手黃大煒日前登上《聚焦2.0》節目，分享先前因心臟衰竭導致呼吸困難被緊急送醫的驚險過程，回想當時正值炎熱夏天，每天氣溫高達38度，黃大煒出現心臟衰竭症狀，想喝水緩解卻造成雙腿水腫，當下以為是曬傷並無多加理會，最後竟被緊急送醫，生死關頭走一遭的他也意識到健康的重要性。

去年夏天天氣非常炎熱，每日氣溫皆高達38度，黃大煒和女友一起游泳消暑，在女友的建議下打算曬一曬「很白」的腳背，不料沒過多久，雙腳就出現水腫不適感，那幾日半夜也會因喘不過氣而驚醒，當時以為是曬傷或疫苗施打後的症狀，並無多加理會，症狀持續了幾天，最後竟因為心臟不適緊急送醫。

醫生評估黃大煒的心、肺功能運作超載，正常人心跳應為每分鐘60至70下，但他卻是每分鐘137下，當心臟功能變差時，黃大煒又喝入大量的水會導致無法順利排出，送醫後發現，兩腳像木頭一樣硬，壓都壓不下去。

黃大煒自認沒有三高，想不透「心臟衰竭」卻找上門？雖然還不清楚實際原因，但黃大煒推論最有可能因為工作以及自身興趣的關係，心理和身理一直保持在相對亢奮的狀態，以至於沒有好好放鬆休息，才會讓心臟出現負荷不了的狀況。

現場醫生也幫他評估身體狀況，黃大煒則笑說：「好緊張喔！」只見醫生以手指壓脛骨檢測水腫看是否回彈，而黃大煒的皮膚也在按壓完立刻回復原樣並無水腫，而黃大煒也開心的抬起手感覺相當滿意地說：「Yes！很好！」