網紅部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」Sydney，在臉書宣布將升格為「七寶媽」，更表示開直播和4600人一同見證「兩條線」，坦言：「一切還是這麼的不真實，小七來了」，未料原本是喜事一樁，卻湧入大批酸民留言，對此，她則是高EQ回應：「你們罵你們的，我會繼續生我的小孩」。

Sydney表示宣布懷第七胎喜訊後，除了湧入大批粉絲留言祝福外，也不乏酸民留下難聽不堪入耳的話，她坦言雖對此早見怪不怪，只是相當意外懷孕明明是喜事，卻能被罵翻酸爆，才意識到這個社會病的多嚴重，接著高EQ表示被訓練到聽到「有錢真好」的留言，會覺得是被稱讚，至少好過

「生那麼多改天不要哭窮來要補助」，強調這種消極的心態，就是與酸民文化磨合出來的共存模式。

Sydney點出在台灣長大的人，一生或許都在被否定中度過，甚至有著「做對是應該，做不好是該死」的刻板觀念，也造成上一代挑我們毛病勝過鼓勵肯定，尤其負面言語會造就一個人的內在價值，甚至靠貶低別人增加自身價值，因此強調自己非常重視教育及正向教養方式，無非希望孩子長大能對社會有貢獻，而不是在鍵盤後當酸民。

對此，網友紛紛留言：「帶你家獨立思考的孩子們，來討論酸民留言」、「講別人就是講自己。其實都反應自己的內心狀態」、「擁有正能量的人絕對沒時間也不會去酸別人」、「這麼值得開心慶賀的事情，卻可以被酸成這樣，酸民們秀下限的極限真是了不起」。