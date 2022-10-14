國教行動聯盟、全國家長會長聯盟攜手多個家長及教育團體今(14)日公布2022縣市長選舉教育政策調查結果，並指出家長最在意的是「校園安全」，其中包含毒品問題、霸凌、性侵害、性騷擾等威脅，呼籲縣市首長候選人重視。

地方選舉即將到來，諸多家長與教育團體列出9大項23題教育議題，對全國家長進行大規模網路問卷調查，問卷發放時間在10月3日至10月9日，共回收3810份有效問卷，並再提供給各縣市首長候選人。

依據票選結果，全國家長最在意的是「校園安全」，被認為最安全的中小學校園，反而成為毒品、新型菸品傳播的場所，孩子並可能遭受霸凌、性侵害、性騷擾的威脅。

其次是「學生教育」，品格教育是孩子教育學習的基礎，在校園中卻未得到應有的重視。家長與教育團體均發現，108課綱匆促上路，配套不足，反成為學生的壓力負擔。在教師方面，不適任教師是否能有效淘汰，相對地，如何激勵教師發揮熱情與專業，是家長最關切的教育議題。

技職教育方面，票選結果顯示，家長期待「務實致用」的目標能有效達成。對於各縣市預算占比達3到4成的教育經費，家長希望能擴編並善用。

在幼兒教育方面，依照問卷調查數據指出，家長希望能在品質保證的條件下推動幼教公共化並調降幼教生師比。特教方面，家長期待特教法落實及做好個別化教育計畫。

關於家長參與教育，家長透過問卷反映，希望能有更多的機會爭取孩子的權益並受到應有的重視。此外，有些家長感受到職場與家庭的衝突，希望能有更多願意推動友善家庭、學習家庭教育文化的企業。