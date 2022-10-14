民進黨基隆市長參選人蔡適應今(14)日在臉書上傳競選總部「開箱」影片，並表示競選總部位置在火車站周邊，前有海、後有山，呼應基隆作為「山海城市」的意象。選在這個地方的原因，蔡適應指出，因為他和基隆市長林右昌這幾年推動城市改造的「市港再生標竿計畫」核心區域就在這裡。

蔡適應在臉書表示，競選總部位置在火車站周邊，前有海、後有山，呼應基隆作為「山海城市」的意象。選在這個地方的原因，蔡適應表示，他和林右昌這幾年推動城市改造的「市港再生標竿計畫」核心區域就在這裡。像是對面即將完工的城際轉運站，已經完工的國門廣場、海洋廣場，大門前的忠一路貫通拓寬，可以讓大家知道，城市改造後的基隆，是山和海聚集的城市，在其競選總部就能一覽無遺。

蔡適應也提到LOGO設計的概念呼應城際轉運站前的地標「山海鳴光」。他說基隆這座城市是山跟海的聚集的地方，講台上延伸至電視牆的綠色山景，以及與地板融合的藍色海景，往前望去就是嶄新的基隆港，山、海、港的景色都能引入競選總部之中。

「基隆這座山海城市，也是座友善的城市，競總也提供許多友善的服務」。蔡適應提及，像是寵物友善的空間，歡迎大家帶著汪星人和喵星人一起來走走，並呼應科技時代的潮流，特別做了很多的插頭，以手機充電站的方式，提供來往的市民及觀光客友善的充電服務。而牆上主打蔡適應的「適大主軸」、「十七項的政見內容」，用一場又一場的政策說明會，讓市民好朋友知道城市治理的成果。