林郁珊、李知穎以「來去藏水—馬崗海女文化地圖」榮獲「實察繪圖組」金牌。（康橋提供／李奇叡新北傳真）

林俊曄奪得個人組金牌。（康橋提供／李奇叡新北傳真）

第21屆高中地理奧林匹亞競賽近日成績揭曉，康橋國際學校新店秀岡校區11年級學生林郁珊、李知穎以「來去藏水—馬崗海女文化地圖」榮獲「實察繪圖組」金牌，林口校區林俊曄奪得個人組金牌，拿下參賽以來最佳成績。

康橋國際學校透露，康橋從小學五年級起就針對科學、地理、語言和資訊等項目，邀請國內外獲獎選手當講師，讓學生從國中小先培養興趣 、累積知識，一路向上鑽研，升高中後積極參賽，而此次獲獎學生大多七年級開始就參與地理奧林匹亞課程培訓，不少人從小就對人文地理有興趣，希望後續還能繼續為台灣爭取好成績。

除了兩面金牌，康橋秀岡校區十年級同學趙浩翔、張崇悦、張漢芸以「流離失所—祖先的何去何從？暗坑的古墓文化保存與迫遷」獲得佳作，而在「地理專題組」裡，林口校區十一年級同學王丞安、林敬祐、張庭瑞，十二年級同學陳庭毅、楊可芳及秀岡校區十一年級同學高薇琪、郭昇翰、陳希恩、張庭瑄、劉家勛均獲得海報佳作獎、論文佳作獎及海報人氣獎，兩校區共獲2金11佳作，為康橋歷年來參賽最佳成績。

康橋說，「高中地理奧林匹亞」競賽是目前國內唯一針對高中社會領域相關課程的全國性比賽，且配合「國際地理奧林匹亞」之舉行，獲得前三名的同學將可獲選國手培訓的資格，代表台灣參加國際比賽。

獲得「實察繪圖組」金牌的林郁珊、李知穎分享，他們在這次比賽中真的學習到很多，雖然組隊時間較短，但不論是在繪圖技巧、撰寫實察報告，還是訪談技巧上都大精進，且透過深度訪談，對於海女海男的職業更加了解，也深深覺得這個因為辛苦而漸漸沒落的行業應該被記錄下來，才有了這次這麼好的成績表現。

陳希恩表示，他很喜歡社會人文的探究，所以七年級起就加入地理奧林匹亞的課程，這次他們會以「在都市漂流中尋找原鄉：以溪洲部落的遷移探討原住民安居於都會區的可能性」為主題來研究，是因為學校這幾年來積極發展「新店學」課程，安排走讀新店公圳遺跡、溪州部落、景美園區等，結合在地資源，鼓勵學生挖掘潛在議題深入研究，所以引發他們對這個議題的探討及研究，讓他們可以開啟跨領域的學習與對話，學習將理論應用在實務面上，這次可以獲獎真的很開心。

康橋表示，接下來的國際地理奧林匹亞競賽試題全為英文，這也是康橋學生的優勢，期許所有獲選國手培訓的同學都能通過選訓營的培訓與考核，繼續為台灣爭取好成績，在國際賽場上大放異彩。