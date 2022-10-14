響應 10 月 16 日由聯合國發起的「世界糧食日」，有外送平台業者針對剩食以及碳排放問題提出解決方案，將提供飯、麵量的份量調整，讓食量較小或對飯、麵攝取較少的消費者，能夠選擇剛剛好、適合自己的份量，進而有效減少剩食產生，同時也鼓勵用戶選擇低碳餐點及台灣在地食材，從日常生活中著手減少碳足跡。

據2020年環保署統計，台灣的廚餘量達52萬噸，也有許多是未食用完畢就被丟棄的剩食。foodpanda與 RE-THINK 進一步對剩食議題展開調查，發現有32％用戶都因餐點份量太多吃不完而直接丟棄。由於台灣人習慣以飯、麵類為主食，且平台上有近半店家為提供飯、麵類的中式餐飲店家，因此foodpanda 著手規劃「環境友善 – 零剩食計畫」，讓胃口較小、較不喜歡攝取飯、麵等澱粉的消費者，在訂餐時即可選擇適合自己的飯、麵份量，精準地從源頭降低食物浪費。

除了推動外送減剩食外，foodpanda也推出自煮減剩食，提供小份量包裝，滿足單身族、小家庭或是偶爾下廚的少量生鮮購買需求，也能避免食材過期而導致的浪費，還有企業減剩食的「即期商品 友愛環境」專區，提供最低 6 折起的即期商品優惠，讓消費者能以更優惠的價格購入效期內的商品，也能避免食物浪費。