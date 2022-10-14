前行政院長、新世代金融基金會董事長陳(沖)指出，台灣既然自詡為科技島，央行也不時發表數位貨幣（CBDC）研究成果，面對未來可能出現的國際金融戰，應大膽試行推出數位新台幣進行驗證並修正，除證明所謂非北約盟友不是空言，也可在金融戰中有所角色。

陳(沖)表示，紐約時報日前刊出專訪英國情報頭子佛萊明（Jeremy Fleming）專文，雖是談俄烏戰爭前景，但新聞焦點反而是他呼籲西方應注意北京在科技方面的挑戰，其中金融人的目光自然聚焦在中國人行的數位貨幣（DCEP）。

陳(沖)認為，RUSI為英國首席國安智庫，佛萊明又是媒體口中的間諜頭子，其統領的政府通訊總部（GCHQ）具政府國安會地位，按理而言佛萊明在的RUSI談話應會引發高度注意，只是世人常被007電影誤導，使佛萊明的演說未獲應有重視。

雖然因為利多出盡，佛萊明在皇家聯合研究所（RUSI）的演講反而缺少媒體大篇幅關注，但陳(沖)指出，佛萊明無論在前後2天的專訪及演講中，均切到同一要害，就是中國大陸數位貨幣在戰略上的重要性。

陳(沖)指出，佛萊明在用詞遣字上很會英國紳士慣常的委婉表達，如談到「與世界其他兩個核子強權的直接競爭、偶或衝突時，兩者中俄國是比較好應付的（more manageable）」，雖隻字未提中國大陸，但中國大陸一字呼之欲出，或許這就是英國人的說話藝術。

陳(沖)表示，佛萊明的談話顯示，北京在監控、導航、量子計算等科技方面居於領先地位，「而所研發的主權數位貨幣，雖係用於交易、追蹤，也可以在類似制裁俄國的國際行動中，使中國大陸得以規避」，與基金會以往發表的觀點相似。

陳(沖)表示，數位人民幣（DCEP）雖只是主權貨幣數位化、或無其他陰謀，但在類似俄國因金融制裁被逐出SWIFT支付系統時，由於人民幣已是國際清算特別提款權（SDR）成分幣，又有人民幣跨境系統（CIPS）可轉圜，西方在金融制裁上恐不能游刃有餘，而要付出重大代價。

陳(沖)認為，佛萊明的憂慮並非無據，若金融戰開打或發動金融制裁，盤點手頭武器，北京比莫斯科顯然更不好因應，美方對長期擁有的金融優勢難免感到不安。最近上海合作組織集會儼然東方北約，更強化去年擴大規模的m-Bridge，未來金融制裁有效性將更添變數。

陳(沖)指出，美國白宮3月及8月兩度針對數位戰略提出政策說明，且一反聯準會（Fed）以往保守態度，要求跨部會發展數位貨幣，其中戰略意義不言可喻。他本人自2006年即呼籲應研發software-based currency，基金會自2017年起也不時籲請研究數位貨幣。

陳(沖)認為，央行可能認為此建議為狂想，也可能認為小國寡民尚無迫切需要，但若當局認為應靠攏美國，則不宜空口乞憐，總應證明手中有牌及自身戰略價值，何不積極推出數位新台幣，以科技成果說明所謂非北約盟友不是空言，在金融戰方面也可有些角色。