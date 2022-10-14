國民黨新竹市長參選人林耕仁與東區市議員鍾淑英開記者會，痛批新竹市政府「表面飾政」，指市府砸錢打造公道五入口意象，如今卻種樹遮住，質疑難道是見不得人？另，光埔地區迄今盼不到埔頂三路與慈雲路興建空橋，林耕仁承諾未來若當選將爭取提高竹科回饋金，也要追加預算建慈雲路空橋。

林耕仁指出，2018年市府花了2400多萬元，在公道五匝道口打造入口意象，卻遭民眾批評，又貴又不好看，市府聲稱是由得獎無數的知名藝術家操刀，但林耕仁質疑，既然是市府大力推崇的入口意象，為何又要種樹完全遮住，難道是見不得人？

此外，林耕仁也批評，2018年市府曾提出在埔頂三路與慈雲路設置空橋，拖了3年沒下文，到去年才說所需5千萬元的經費向中央營建署爭取補助，但未獲同意。他質疑，慈雲路空橋攸關行人安全，市府找不到補助，卻把竹科回饋金拿去做公道五入口意象，這就是「抄跑二人組」的市政思維？沈慧虹要不要說明白？

鍾淑英也指出，依照《科學園區管理局補助地方政府建設經費處理原則》，科管局於年度預算中，編列園區廠商營業額千分之零點三以下之金額，作為地方建設補助經費，110年度園區廠商營業額約1.5兆，新竹縣市政府應有4.5億元的補助經費，再依新竹縣市45％、55％分配比率，新竹市應有2.47億元的經費補助，但12年來新竹市僅最高僅獲4620萬元的地方建設補助。

林耕仁也說，立委鄭正鈐在立法院多次向國科會爭取，呼籲政府應依照「科學園區管理局補助地方政府建設經費處理原則」的最高補助比例，提高目前的補助金額，他也認同竹科周邊問題多，應該爭取到補助最高上限才是市民之福。